كنز للعرايس كريم الخيار الرهيب لوجه صافي كالقمر لتبيبض البشره 4 درجات وشد التجاعيد

كنز للعرايس كريم الخيار الرهيب لوجه صافي كالقمر ، الخيار لديه العديد من الفوائد الصحية والفوائد الخاصة بالبشرة، مما يساعد أيضا في حل عدد كبير من المشاكل بسبب مميزات المتعددة والفيتامينات التي تتواجد فيها لذلك نجد أن الكريمات الكيميائية تحتوي بنسبة كبيرة على الخيار، ولأننا نعلم جيدا ما الأضرار الناتجة من المواد الكيميائية وجدنا الحل الامثل في تحضير وصفه طبيعية أو كريم طبيعي للتفتيح من داخل المنزل مكون من الخيار وبعض الوصفات الطبيعية، التي تكون في متناول الجميع لذا يجب عليك يا عزيزتي إذا كنت تمتلكين البشرة الدهنية والبشرة الجافة، والبشرة المختلطة أن تتابعي معي تفاصيل هذا المقال عبر موقع ثقفنى.

هذا الماسك يساعد على تفتيح البشرة .

ماسك الخيار والطماطم يساعد جيدا في التخلص من الرؤوس السوداء التي تتواجد في الوجه.

يقضي تماما على الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

المكونات :

كمية قليلة من الخيار .

طماطم ويجب أيضا أن تكون طازجة.

زيت اللوز.

أولا نضع الخيار مع الطماطم ثم قومي بإضافة زيت اللوز.

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط كريمي.

ابدئي بوضع هذا المعجون داخل وعاء محكم الغلق.

احرصي دائما على تدليك بشرتك قبل النوم مباشرة بهذا الكريم وفي الصباح قومي بغسل البشرة جيدا و قومي بتطبيق هذا المزيج كماسك طبيعي يغسل بعد 15 دقيقة وسوف تلاحظين الفرق بين تفتيح البشرة بشكل أسرع.

من مميزات الخيار والحليب مع يقوموا بعمل تفتيح للبشرة.

بالاضافة الى ذلك يعمل ايضا هذا الماسك على تجديد خلايا الجلد.

يساعد هذا الماسك على تنعيم البشرة والتخلص من الخشونة والتي تتواجد في اليدين والكوع، والرقبة.

نص حبة خيار.

ثلاث ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة من السكر البني .

اولا يجب ان تقومي بإضافة الخيار مع الحليب البودرة والسكر الخشن.

ثم اخلطيهم جيدا وضعي هذا المزيج على البشرة ولكن يفضل عليك لتدليك البشرة لمدة ثلاث دقائق.

يفضل عزيزتي أن تتركي الماسك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الجسم جيدا و البشره باستخدام الماء البارد.

هذا الماسك يكرر مرتين فقط في الاسبوع لكي نحصل بشرة ناعمة ولديها اللمعان والنقاء التي نحتاجها.

كنز للعرايس كريم الخيار الرهيب لوجه صافي كالقمر