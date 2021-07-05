طريقة عمل كليجة التمر بمكونات سهلة وبسيطة سوف تنال إعجاب حضراتكم

تعد طريقة عمل كليجة التمر من الطرق المشهورة عند المملكة العربية السعودية والعراق وكثير من الدول العربية، وهي عبارة عن نوع من الكحك المحشي بالتمر أو السكر أو المكسرات وكثير من الحشوات المختلفة، وتختلف طريقة إعداد هذه القرص من بلد لأخرى وأيضاً يختلفوا في طريقة تشكيلها وفي جميع الحالات تتميز بالطعم اللذيذ الرائع، وهذه الكليجة تشبه كثيراً المعمول وهي يكثر عملها في رمضان قبل أيام العيد المبارك للإحتفال به، وهذا النوع من الحلويات لا يكلف حضراتكم كثير من المال لأن جميع مكوناته شئ أساسي في كل منزل، والآن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل كليجة التمر وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل كليجة التمر

تتكون كليجة التمر من مجموعة من المكونات الغير مكلفة وهي كما يلي:

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من ماء البارد.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات الحشوة

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

رشة صغيرة من حبة البركة المطحونة.

نصف كيلو من التمر.

رشة من الحبهان.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد وتحضير الكليجة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهي كما يلي:

نحضر وعاء للعجن ونضع به السمنة والدقيق مع بعض ونفرك جيداً. ثم نضع كمية السكر المطلوبة في كوب الماء البارد ونقلب حتى يذوب السكر. نضيف بعد ذلك المكونات الجافة إلى خليط الدقيق والسمن مثل اللبن البودرة والبيكنج بودر ورشة الملح والفانيليا. نسكب خليط الماء والسكر ونبدأ في التقليب حتى يتشرب الماء ( عدم العجن فيها كثيراً ولكن التقليب فقط ). بعد أن نلم العجينة نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ساعة في مكان بارد. ثم نحضر حشوة التمر ونضعها بداخل قطع العجين بعد أن يخمر. ندخل العجين الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية ونتركها حتى يتم النضج تماماً.

طريقة تحضير الحشوة

تعد طريقة تحضير أي نوع من الحشوات سهل وبسيط جداً والآن سوف نتعرف على طريقة تحضير حشوة الكليجة وهي كالتالي: