طريقة الشيش طاووق الأصلية وتقطيع صدور الدجاج مع تتبيلة الطاووق بالزبادي

طريقة الشيش طاووق الأصلية ، بالدجاج مع تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي، وطريقة تقطيع صدور الدجاج شيش طاووق المميزة. ولكن قبل البدء في شرح طريقة عمل الشيش طاووق الأصلية، اعلمي أن الطاووق هو طعام تركي الأصل، انتقل إلى بلدانا العربية مع من ذهبوا للعمل أو السياحة في تركيا، فانتقلت وجبة الشيش طاووق إلى سوريا وفلسطين ومصر والسعودية، وغيرهم من البلاد العربية، التي تتذوق الطعام بشهية لا مثيل لها، فنجد الشيش طاووق يزين موائدنا العربية، في المناسبات والعزائم، بل ونطلبه جاهزًا من أشهر المطاعم. وللطاووق طرق مختلفة لعمل الطاووق، مثل طريقة عمل الشيش طاووق في الطاسة، وكذلك طريقة عمل الشيش طاووق فراخ بدون اسياخ، مع تتبيلة الشيش طاووق الأصلية، والمعروفة باسم تتبيلة الشيش طاووق بالزبادي، وتعلمي طريقة تقطيع صدور الدجاج شيش طاووق. كما توجد طرق أخرى مختلفة لعمل الطاووق في المنزل، تختلف وفقا للطاهي أو الشيف المفضل لك، فنجد أشهر طرق عمل الشيش طاووق في المنزل مثل؛ طريقة عمل الشيش طاووق فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل الشيش طاووق للشيف شربيني.

وجبة الطاووق عبارة عن صدور دجاج متبلة، ويتم تقطيع صدور دجاج شيش طاووق بطريقة معينة، تخلصك من العظام والجلد، وذلك بطريقة سهلة للغاية، وهي طريقة تستخدم ليس فقط في عمل الشيش طاووق وإنما في كل من؛ وصفة الشيش طاووق الأصلية والشاورما الفراخ وشاورما البيك الجديدة، والبيج ماك في المنزل، كما يلي:

نظفي الدجاجة من الأحشاء بالداخل.

انقعي الدجاجة في مياه وشرائح ليمون.

وبعد التنظيف قومي بتصفية المياه.

ثم أحضري سكينًا حادًا، وابدئي في فصل الجناحين عن منطقة صدر الدجاجة.

ثم افصلي الجلد الموجود بين الأوراك والصدر.

وبعد ذلك افصلي الوركين من المنطقة التي تفصل بينهما.

ثم اغرسي نصل السكين من الرأس، في أعلى المنطقة الوسطي في الصدر من المنتصف بين الفصين.

وسوف يتم انتزاع العظام بعيدًا عن اللحم، عندما تحركين السكين من الأعلى للأسفل.

وبعد ذلك انزعي الجلد، واغسلي اللحم جيدًا، وقطعيه إما مكعبات أو شرائح طولية حسب رغبتك.

صدر دجاجة أو أكثر، مقطعة إلى مكعبات ومنزوعة الجلد.

½ كوب عصير ليمون.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بابريكا.

السبع بهارات بمقدار ملعقة صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

2 ملعقة كبيرة من معجون البنادورا الجاهزة.

حبة بصل كبيرة.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.