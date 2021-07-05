معجزة كريم النشا والقهوة تبييض فورى للجسم والبشرة من اول استخدام بياض ملفت

معجزة كريم النشا والقهوة تبييض فورى للجسم والبشرة دائما يعتمد الكثير على استخدام بعض الكريمات الغير طبيعية لتفتيح البشرة، والجسم بشكل دائم وامداد الجسم ايضا بعض المواد الكيماوية ولكن تعتبر ايضا من الوصفات الطبيعية هي من أفضل الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الاماكن الداكنة التي تتواجد فيها لذا فأنها سوف تحتوي على النشا والقهوه هي من أفضل الماسكات التي تساعد على نضارة البشرة، وتفتيحها وتنظيفها ايضا والتخلص من التجاعيد التي تتواجد فيها ولهذا السبب اليوم هذه الوصفة المميزة والسريعة من استخدام كريم النشا والقهوة.

القهوة لها دور فعال في تحديد خلايا الجلد مما يؤدي الى التخلص من الاجهاد الذي يتواجد في البشرة.

تعمل ايضا القهوه مع النشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والخلايا الميتة التي تتواجد فيها البشرة.

يقضي ايضا علي الشوائب التالفة التي تتواجد في البشرة مما يعمل ايضا هذا الماسك على تدفق الدم ويزيد حيوية البشرة.

يخلصنا من علامات الشيخوخة.

يقضي على الهالات السوداء الموجودة تحت العينين.

المقادير:

خمس ملاعق من القهوة.

2 ملعقة من الحليب.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

أولا قومي بتحضير كمية من الحليب والقهوة ثم نقوم في تقليب المكونات جيدا.

نضع بعد ذلك الدقيق مع النشا مع ماء الورد ثم استمرى فى التقليب.

ابدائي بغسل بشرتك والجسم بشكل كامل ولكن يفضل الغسيل الجسم باستخدام الماء الدافئ.

نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة مع توزيعه بشكل جيد.

انتظري لمدة عشرة دقائق وسوف تلاحظين الفرق عند غسيل هذا الماسك من البشرة لا سوف تصبح بيضاء.

المقادير:

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقتين من الكاكاو.

ملعقتين من الحليب البودر

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من النشا.