طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بخطوات سهلة بأقل التكاليف واحلي من الجاهز

طريقة عمل عجينة الكريب في البيت، الكريب من المعجنات اللذيذة التي نعشقها جميعاً، ونحب تناولها بأكثر من مذاق، وهنا نقدم لكم طرق مختلفة وجديدة لعمل الكريب في المنزل بعيداً عن الطرق المعتادة في تحضيره. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت طريقة عمل عجينة الكريب في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

كوب من الماء.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البيض.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بنخل الدقيق جيداً وبعد ذلك نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس.

نترك الخليط السابق لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل استخدامه.

نحضر مقلاة متوسطة الحجم ثم ندهنها بملعقة زيت ثم نضعها على نار متوسطة.

نأخذ كبشة كبيرة من خليط الكريب ونوزعها في المقلاة عن طريق تحريكها بشكل دائري.

نترك الكريب على النار حتى يبدأ بالنضج وذلك يحدث عندما تنفصل حواف الكريب عن المقلاة.

نقلب الكريب على الجهة الأخرى ونتركه لمدة لا تزيد عن دقيقتين وبعد ذلك نرفعه في طبق التقديم.

نكرر الخطوات السابقة مع الكمية المتبقية وللعلم فإنه يمكن تحضير أربع حبات من الكريب بالمقادير السابقة. سر نجاح عمل الكريب الشوفان سر نجاح عمل الكريب الشوفان المكونات ثلاثة أرباع الكوب من الشوفان.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

حبتان من البيض.

كوبان من الحليب.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير يتم خلط جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

نطبق نفس خطوات الطريقة السابقة لتحضير كريب الشوفان.

يمكن تناوله دون أي إضافات، كما يمكن حشوه بالمربى أو العسل أو شوكلاتة الدهن والفواكه وغيرها من الحشوات. الكريب الأسمر الكريب الأسمر المقادير كوب ونصف دقيق أسمر.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوبين من الحليب.

حبتان من البيض.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير يتم خلط المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد مرور نصف ساعة على تحضير الخليط يتم استخدام الخليط بنفس الطريقة التي تم ذكرها في الأعلى لتحضير الكريب. الوسوم

طريقة عمل عجينة الكريب في البيت، الكريب من المعجنات اللذيذة التي نعشقها جميعاً، ونحب تناولها بأكثر من مذاق، وهنا نقدم لكم طرق مختلفة وجديدة لعمل الكريب في المنزل بعيداً عن الطرق المعتادة في تحضيره. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت طريقة عمل عجينة الكريب في البيت المكونات كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

كوب من الماء.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البيض.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بنخل الدقيق جيداً وبعد ذلك نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس.

نترك الخليط السابق لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل استخدامه.

نحضر مقلاة متوسطة الحجم ثم ندهنها بملعقة زيت ثم نضعها على نار متوسطة.

نأخذ كبشة كبيرة من خليط الكريب ونوزعها في المقلاة عن طريق تحريكها بشكل دائري.

نترك الكريب على النار حتى يبدأ بالنضج وذلك يحدث عندما تنفصل حواف الكريب عن المقلاة.

نقلب الكريب على الجهة الأخرى ونتركه لمدة لا تزيد عن دقيقتين وبعد ذلك نرفعه في طبق التقديم.

نكرر الخطوات السابقة مع الكمية المتبقية وللعلم فإنه يمكن تحضير أربع حبات من الكريب بالمقادير السابقة. سر نجاح عمل الكريب الشوفان سر نجاح عمل الكريب الشوفان المكونات ثلاثة أرباع الكوب من الشوفان.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

حبتان من البيض.

كوبان من الحليب.

ربع كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير يتم خلط جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

نطبق نفس خطوات الطريقة السابقة لتحضير كريب الشوفان.

يمكن تناوله دون أي إضافات، كما يمكن حشوه بالمربى أو العسل أو شوكلاتة الدهن والفواكه وغيرها من الحشوات. الكريب الأسمر الكريب الأسمر المقادير كوب ونصف دقيق أسمر.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

كوبين من الحليب.

حبتان من البيض.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير يتم خلط المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد مرور نصف ساعة على تحضير الخليط يتم استخدام الخليط بنفس الطريقة التي تم ذكرها في الأعلى لتحضير الكريب.

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