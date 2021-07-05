طريقة صبغ الحواجب في البيت في 10 دقائق بطريقة احترافية وسهلة وتدوم طويلا

تعرفي علي طريقة صبغ الحواجب في المنزل زي مراكز التجميل ولكن بطريقة طبيعية وسهلة، تعتبر الحواجب واحدة من أهم المناطق التي تحدد ملامح الوجه وبخاصة عند السيدات، لذلك نجد أغلب السيدات عادة ما يبحثن عن كل ما يزيد من جمال الحواجب، وذلك من خلال الاهتمام بالتحديد للحواجب وإخفاء الفراغات، سواء كانت عن طريق استخدام أقلام تحديد الحواجب أو الايشادو أو استخدام تاتو الحواجب.

صبغ الحواجب

لقد جاءت التقنيات الحديثة في عالم التجميل والموضة بالعديد من الطرق والأساليب التي ساعدت على صبغة الحواجب، والحصول على حواجب كثيفة وممتلئة بالشكل الذي يواكب التطورات الحديثة في عالم الجمال والموضة، حيث تمتلئ المتاجر بالعديد من الصبغات والمنتجات الخاصة بصبغ الحواجب بألوان كثيرة ومتعددة.

وصفات طبيعية لصبغة الحواجب

يمكن لكل فتاة وسيدة أن تقوم بأعداد صبغات الحواجب في البيت بنفسها وبطريقة بسيطة وغير مكلفة، وذلك بالاعتماد على مكونات طبيعية تعمل على تغذية الحواجب وتحافظ عليها من الأضرار الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، وهذه المواد تقوم مراكز التجميل بإستخدمها بكثرة والتي تكون هذه سببا في أصابة الجلد بالتهابات.

صبغ الحواجب بمكونات طبيعية وبسيطة

كما ذكرنا انه يمكنك الحصول علي اللون والدرجة التي تحبيها للحواجب أن تقوم بعملها في البيت وبمكونات طبيعية وصحية أيضا، يأتي اللون البني على مقدمة العديد من الألوان المستخدمة في صبغ الحواجب، حيث يمنح الوجه مظهرا شبابيا يتناسب مع جميع المراحل العمرية المختلفة، حيث تضيف صبغ الحواجب بالون البني جمالا ونضارة للبشرة يساعد على إظهار لون العين.

صبغ الحواجب طبيعيا بالكاكاو

إذا كنتي من عشاق درجات اللون البني المتوسطة، يمكنك استخدام مسحوق الكاكاو في إعداد وتحضير صبغة للحواجب باللون البني التي تناسب أصحاب البشرة الفاتحة والقمحية، ويمكنك أتباع الخطوات التالية:

يمكنك خلط مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام، مع استخدام جل الصبار

ثم إضافه قرص من الفحم الطبيعي المطحون جيدا.

قومي بالتقليب المكونات بشكل جيد مع بعضها حتي يصبح الخليط متجانس القوام.

ثم استخدامي الفرشاة الخاصة بالماسكارا في توزيع الخليط على الحواجب بشكل متساوي.

واتركي الخليط بعد ذلك على الحواجب لمدة عشرين دقيقة لحين الوصول إلى اللون الطبيعي المناسب.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر

قومي بتكرار عمل تلك الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاث مرات أسبوعيا.

صبغة الحواجب طبيعيا بالحناء

تعتبر الحناء واحدة من أفضل الوسائل الطبيعية التي تدخل في تركيب العديد من الصبغات، فضلا عن أهميتها في زيادة وتكثيف الحواجب: