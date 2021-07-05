طريقة عمل كيكة الزبادي بجوز الهند كيك بقوام هش وطعم لذيذ جداً

تعد كيكة الزبادي بجوز الهند من أشهى انواع الكيك، وهي تختلف في المذاق عن الكيك العادي فهي تحتوي على جوز الهند الذي يمتاز بنكهة جميلة، وخطوات عملها وطريقة تحضيرها من أبسط ما يكون ودائماً متوفرة بالمنزل، وتحتوي مكوناتها على قيمة غذائية عالية، ويعتبر الكيك من الحلويات الجميلة التي تقدم مع كوب الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار، حيث تحتار كثير من الأمهات ماذا تقدم في وجبة الإفطار، وهناك أنواع مختلفة من الكيك وكثيرة اختارنا لكم منها اليوم كيكة الزبادي بجوز الهند بطعم روعة وقوام هش وسوف نتعرف على طريقة عملها من خلال هذ المقال.

مكونات عمل كيكة الزبادي بجوز الهند

تعتبر المكونات التي تحتوي عليها الكيكة مغذية جداً ومفيدة للجسم وهي كما يلي:-

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من الزبادي.

ربع كوب من الحليب السائل.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات.

كوب إلا ربع من مبشور جرز الهند.

طريقة التحضير

يمكن عمل كيكة الزبادي بجوز الهند بالمنزل بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-

يتم خلط البيض مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي، لمدة أربع دقائق حتي يتحول لونه للون الأبيض. ثم نضيف إليه السكر ونخلط حتي يذوب تماماً ثم نضيف الزيت ونخلط المكونات مرة أخري لمدة أربع دقائق. نخلط كوب إلا ربع من الزبادي مع ربع كوب من الحليب السائل ونقلبه، ثم نضيفه إلي المكونات السابقة ونخلط مرة أخري. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة من الملح، ثم يضاف الدقيق تدريجياً إلي الخليط ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي. ثم نضيف كوب إلا ربع من جوز الهند إلي الخليط، ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً. يصب الخليط في صينية متوسطة الحجم حوالي 32 سم، وتكون مدهونة بملعقتين من الزيت مع رشة خفيفة جداً من الدقيق.

طريقة التسوية

من أهم خطوات نجاح الكيكة هي طريقة التسوية وهي تتم كالآتي:-