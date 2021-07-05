الطريقة الصحية لعمل عجينة البيتزا الايطالية على أصولها

البيتزا من أشهى المأكولات التى يحبها جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال لأنهم يحبون التجديد فى تناول الأطعمة، ويعتبر المطبخ الإيطالي هو أول المطابخ التى قام بإعدادها ومن ثم وانتشرت في جميع المطابخ العالمية لما لها من طعم رائع جعلها من المأكولات التى لا غنى عنها، بالإضافة إلى أنه من الممكن حشواها بأكثر من حشوة فهناك من يقومون بحشوها بإستخدام صدور الدجاج أو باللحم المفروم أو بالجبن أو بأى حشوة تفضلينها، فتعالو معنا لنتعرف على كيفية إعداد البيتزا الإيطالية.

مكونات عمل البيتزا الإيطالية:

العجينة هى العنصر الأساسي لضمان نجاح البيتزا لذا سوف نقدم لكم مكونات عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية ألا وهي:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نقوم بشراء أربعة أكواب من الدقيق، ونصف كوب من زيت الزيتون.

نجهز ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة صغيرة من الملح، وكوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيتون المقطع.

كمية قليلة من الزعتر.

نجهز ربع كوب من الفطر المقطع، وكوب من الجبن المبشور.

نقوم بتجهيز أربعة ملاعق كبيرة من صلصه البيتزا.

شرائح من الفلفل الحلو.

أما بالنسبة لمكونات الحشوة سوف نحتاج إلى:كيفية إعداد البيتزا الإيطالية:

لكي نقوم بتحضير البيتزا الإيطالية في البداية نقوم بتجهيز العجينة وذلك من خلال إتباع الآتي: