ماهي فوائد حليب الصويا الصحية

حليب الصويا هو حليب عضوي نباتي يصنع من حبوب الصويا وهي نوع من أنواع البقوليات، وهو مصدر رئيسي للطاقة والبروتين والسكر والألياف الغذائية والدهون وعدد من الفيتامينات والمعادن المختلفة.

لذلك يصنف ضمن أنواع المشروبات الصحية التي تناسب مختلف متبعي الحميات الغذائية بما فيهم مرضى حساسية اللاكتوز ومرضى الجهاز الهضمي وغيرهم، وفوائده نتعرف عليها كما وردت في موقع "ويب طب".

فوائد حليب الصويا الصحية

حليب الصويا يعزز مناعة الجسم بسبب احتوائه على فيتامين د وفيتامين هـ وعدد من مضادات الأكسدة القوية.

حليب الصويا غني بالبروتين والأحماض الأمينية التي تساعد في حماية القلب من الأمراض والاضطرابات المختلفة.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم من فوائد تناول حليب الصويا مما يعود بالفائدة على أجهزة وأعضاء الجسم وخاصة الأوعية الدموية والقلب.

حليب الصويا له فوائد مهمة للمرأة فهو يساعد في التغلب على أعراض سن اليأس بسبب احتوائه على فيتامينات ومعادان رئيسية تدعم الهرمونات في الجسم.

الكالسيوم والحديد والمغنسيوم في حليب الصويا تساعد في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

مضادات الأكسدة في حليب الصويا تساعد في مقاومة الأمراض السرطانية الشائعة ومنها سرطان الثدي لدى النساء، سرطان البروستاتا لدى الرجال.

حليب الصويا مناسب لمرضى السكري ويساعدهم في التحكم بمستويات السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين.

المعادن ومجموعة فيتامين ب في حليب الصويا تحقق فوائد صحية مهمة لمرضى ضغط الدم.

حليب الصويا يحتوي على مادة الإيسوفلافون وهي مادة تساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون في الجسم مما يساعد في خسارة الوزن و التخلص من السمنة.

حليب الصويا يعزز صحة الجهاز الهضمي والإخراجي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.