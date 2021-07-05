طريقة عمل صابونة الكركم والبقدونس الطبيعية لتفتيح البشرة وتبيضها

صابونة الكركم والبقدونس من أكثر أنواع الصابون الطبيعي فائدة للبشرة، وتتميز بمكونات طبيعية مثل الكركم وزيت اللوز، كما أنها تحتوى على الجلسرين وماء الورد الذى يمنح البشرة النقاء والنضارة، الكركم يحتوى على فيتامين A الذي يرطب البشرة وينشط خلايا الجلد، كما أنه يعالج حب الشباب ويشد الوجه، كما أن البقدونس غني بفيتامين C الذي يغذي الوجه، ويعمل كمضاد للبكتيريا ويقلل من أضرار أشعة الشمس، يعمل أيضاً على توحيد لون البشرة وتفتيح لونها، تتوفر مكوناتها بكثرة ولا تعتبر مكلفة، ونستطيع صنعها في المنزل بكل سهولة والاستفادة منها بدلاً من شرائها، وسوف نقدم لكم طريقة عمل صابونة الكركم والبقدونس في المنزل. مكونات عمل صابونة الكركم والبقدونس مكونات عمل صابونة الكركم والبقدونس المكونات تتميز بأنها طبيعية ومتوفرة، وتشمل عناصر مفيدة جداً للبشرة مثل زيت اللوز وماء الورد والجلسرين، وسوف نقدم المكونات وهى كالتالي:- نصف كوب من الصابون المبشور المناسب للبشرة.

حزمة من البقدونس.

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير صابونة الكركم والبقدونس في المنزل بسهولة الخطوات، وسوف نقدم لكم الطريقة وهي كما يلي:- نضع البقدونس مع الماء في إناء ونضعه علي النار حتى الغليان. نصفي البقدونس مع إبقاء مغلي البقدونس. نضيف الصابون المبشور إلى مغلي البقدونس، ونضعه على النار مع التقليب المستمر. نقوم بإضافة 2 ملعقة من زيت اللوز و 2 ملعقة صغيرة من الجلسرين ونستمر بالتقليب. نضيف 3 ملاعق كبيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من ماء الورد. نقلب المكونات مع بعضها حتى تتماسك، ثم نقوم برفعها من على النار. تترك لتبرد لمدة خمس دقائق، ثم تصب في القوالب البلاستيكية المناسبة للصابون. نترك الصابون حتى يجف ويصبح جاهز للاستخدام. فوائد صابونة الكركم للبشرة تحتوي الصابونة على فوائد عديدة ومهمة للبشرة هي كما يلي:ـ تنشط خلايا الجلد وتخلصه من الجفاف.

تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيح لونها.

تخلص البشرة من آثار حروق الشمس والبقع الداكنة.

تحتوي على الكركمين الذي يقضي على الإلتهابات ويحافظ على نضارة البشرة.

تعمل كمضاد للبكتيريا مما يسهم في القضاء على حب الشباب.

تقشير خلايا البشرة الميتة مما يساعد على تفتيح لونها ومنحها النضارة والنعومة.

إزالة الهالات السوداء والتخلص من الإنتفاخ المحيط بالعين.

تحتوي على زيت اللوز الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. الوسوم

صابونة الكركم والبقدونس من أكثر أنواع الصابون الطبيعي فائدة للبشرة، وتتميز بمكونات طبيعية مثل الكركم وزيت اللوز، كما أنها تحتوى على الجلسرين وماء الورد الذى يمنح البشرة النقاء والنضارة، الكركم يحتوى على فيتامين A الذي يرطب البشرة وينشط خلايا الجلد، كما أنه يعالج حب الشباب ويشد الوجه، كما أن البقدونس غني بفيتامين C الذي يغذي الوجه، ويعمل كمضاد للبكتيريا ويقلل من أضرار أشعة الشمس، يعمل أيضاً على توحيد لون البشرة وتفتيح لونها، تتوفر مكوناتها بكثرة ولا تعتبر مكلفة، ونستطيع صنعها في المنزل بكل سهولة والاستفادة منها بدلاً من شرائها، وسوف نقدم لكم طريقة عمل صابونة الكركم والبقدونس في المنزل. مكونات عمل صابونة الكركم والبقدونس مكونات عمل صابونة الكركم والبقدونس المكونات تتميز بأنها طبيعية ومتوفرة، وتشمل عناصر مفيدة جداً للبشرة مثل زيت اللوز وماء الورد والجلسرين، وسوف نقدم المكونات وهى كالتالي:- نصف كوب من الصابون المبشور المناسب للبشرة.

حزمة من البقدونس.

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير صابونة الكركم والبقدونس في المنزل بسهولة الخطوات، وسوف نقدم لكم الطريقة وهي كما يلي:- نضع البقدونس مع الماء في إناء ونضعه علي النار حتى الغليان. نصفي البقدونس مع إبقاء مغلي البقدونس. نضيف الصابون المبشور إلى مغلي البقدونس، ونضعه على النار مع التقليب المستمر. نقوم بإضافة 2 ملعقة من زيت اللوز و 2 ملعقة صغيرة من الجلسرين ونستمر بالتقليب. نضيف 3 ملاعق كبيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من ماء الورد. نقلب المكونات مع بعضها حتى تتماسك، ثم نقوم برفعها من على النار. تترك لتبرد لمدة خمس دقائق، ثم تصب في القوالب البلاستيكية المناسبة للصابون. نترك الصابون حتى يجف ويصبح جاهز للاستخدام. فوائد صابونة الكركم للبشرة تحتوي الصابونة على فوائد عديدة ومهمة للبشرة هي كما يلي:ـ تنشط خلايا الجلد وتخلصه من الجفاف.

تعمل على توحيد لون البشرة وتفتيح لونها.

تخلص البشرة من آثار حروق الشمس والبقع الداكنة.

تحتوي على الكركمين الذي يقضي على الإلتهابات ويحافظ على نضارة البشرة.

تعمل كمضاد للبكتيريا مما يسهم في القضاء على حب الشباب.

تقشير خلايا البشرة الميتة مما يساعد على تفتيح لونها ومنحها النضارة والنعومة.

إزالة الهالات السوداء والتخلص من الإنتفاخ المحيط بالعين.

تحتوي على زيت اللوز الذي يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

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