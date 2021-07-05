ماسك لبشرة لامعة مخملية موردة في فصل الصيف وخالية من العيوب

ماسك لبشرة لامعة مخملية ومتألقة في فصل الصيف بعيداً كل البعد عن المنتجات الغنية بالكيميائية التي تأتي بنتيجة مؤقتة وتضر البشرة علي المدي البعيد نقدم لكم بعض السلوكيات لإتباعها حتي تحصلي علي البشرة المثالية التي تحلم بها كل فتاة، كما نعرض عليكم بعض الوصفات الذهبية بمكونات متوفرة ومتواجدة في كل بيت عربي.

سلوكيات جعل البشرة مخملية

هناك بعض السلوكيات إذا تم اتباعها تأتي بنتيجة رائعة وملحوظة في وقت قصير، أهمها شرب الماء الكافي يومياً أي حوالي ثمانية أكواب فأكثر، وأيضاً بعض التوابع الأخري التي سنذكرها لكم في السطور الآتية.

الإكثار من شرب الماء يومياً

يجب شرب الماء يومياً بكميات مناسبة أي ما لا يقل عن لتر كامل يومياً، حيث أن الماء يفيد الجسم بشكل عام ويقيه من السموم وينقي الدم من أي بكتريا، ويفيد البشرة بشكل خاص ويجعلها بشرة رطبة طبيعياً ولا تحتاج الي ترطيب خارجي، كما تجعلها مرنة وجميلة، وعلي العكس قلة شرب الماء تؤدي الي جفاف الجلد.

تناول اللحوم الحمراء

تحتوى اللحوم الحمراء علي البروتين وأيضاً غنية بعنصر الزنك، كما يحتوى اللحم علي الأحماض الأمينية التي تحفز خلايا الجسم علي إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد البشرة وجعلها أكثر شباباً وكذلك الزنك، ويمكن استبدال اللحوم الحمراء بالحبوب الغنية بالبروتين.

النوم جيداً

يجب الحصول علي قسط كافي من الراحة والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يومياً، وذلك لما فيه من راحة للجسم والبشرة، كما يلزم تجنب السهر بلا فائدة والبعد عن المشروبات التنهية ليلاً كالشاي والقهوة.

ماسك لبشرة لامعة مخملية موردة

المكونات:

ملعقتين من الحليب ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة التحضير:

خلط الحليب مع عصير الليمون جيداً.

وضع الخليط علي البشرة لمدة لا تقل عن 10 دقائق مع التدليك جيداً.

غسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

ماسك بديل

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحمص المطحون ملعقة كبيرة من خشب الصندل نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

طريقة التحضير: