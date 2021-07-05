طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة الهالات السوداء

ماسك القهوة لتفتيح البشرة ، من أفضل أنواع الماسكات التي تستخدم لتفتيح البشرة وترطيبها ونضارتها وحيويتها، وإزالة الهالات السوداء أيضاً، وذلك للظهور بمظهر يرضي كل سيدة، ولا تعد بحاجة إلى استخدام أنواع المكياج المختلفة التي تحتوى على مواد كيميائية تضر البشرة، خلاف الماسك الذي سوف نحضره فهو يحتوي على مكونات طبيعية مئة في المئة، بالإضافة إلى أنها متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، كما أن هذا الماسك مضاد للبكتريا والتجاعيد، ويحارب حب الشباب، ويقلل ظهور البثور السوداء، ويساعد على التخلص من البقع الداكنة، نظراً لاحتوائه على القهوة التي تعد كولاجين طبيعي للبشرة، والغنية بالكافيين الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي لها الدور الكبير في حل جميع مشاكل البشرة التي تزعج الكثير من السيدات، وتجديد خلايا البشرة، كما يمكنكم تحضير صابون جوز الهند في المنزل بمكونات بسيطة جداً لترطيب ونضارة البشرة، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء.

يتكون ماسك القهوة من مكونات سهلة وبسيطة تفتح البشرة، وتكسبها النضارة والترطيب، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة من القهوة السادة التركي الغامقة أو أي نوع قهوة تكون نسبة الكافيين بها عالية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا الأصلية أو حليب بودر.

ملعقة كبيرة من الزبادي أو زيت جوز الهند الأصلي أو كريم مرطب يناسب نوع البشرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ماسك القهوة لترطيب ونضارة البشرة وتفتيحها، وإزالة الهالات السوداء، بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه القهوة السادة التركي الغامقة والسكر وزبدة الشيا أو الحليب البودر ونخلطهم جيداً. ثم نضيف الزبادي أو زيت جوز الهند أو كريم مرطب ونخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات ويتجانس الخليط، وبذلك يكون الماسك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

توجد بعض الخطوات التي يجب أتباعها لفعالية الماسك، وهي كالآتي:

غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة لتنظيف البشرة والتخلص من الشوائب. عمل حمام مائي لمدة 10 دقائق لتفتيح المسام. وضع الماسك على الوجه وحول العينين لمدة 25 دقيقة أو حتى يجف الماسك، وذلك لأن المدة سوف تختلف حسب درجة حرارة الطقس، وذلك لأنه إذا كان الطقس بارد من الممكن أن تقل المدة. ثم غسل الوجه بالماء البارد بعد أن يجف الماسك (مع مراعاة تكراره لمدة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نصائح لفعالية ماسك القهوة لتفتيح البشرة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم أتباعها لفعالية الماسك والحصول على أفضل النتائج