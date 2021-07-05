طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن

يحب الجميع تناول اللحم المشوية والكفتة والتي تعطي طعم رائع مشهي للغاية ولا شي أفضل منها في العزائم والأفراح، يمكنك تجربة الكفتة المشوية في الفرن كبديل لكفتة الحاتي وسيكون طعمها مشابهة تماماً للكفتة التي تحضر في المطاعم ومحلات المشويات ،فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير هذا الطبق الشهي.

الكفتة المشوية في الفرن

حضري ألذ وأفخم الأطباق في العيد وفي المناسبات السعيدة بنفسك بدلاً من شراءه من المطاعم بمبالغ كبيرة.

كيلو من اللحم مفروم من النوع الضاني أو أي نوع تفضلين.

بصلة واحدة كبيرة مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون ناعم.

حزمة من البقدونس المفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم أو التوابل المشكلة.

رشة من جوز الطيب.

في وعاء ضعي كلاً من اللحم المفروم والبصل المفروم. لابد من إضافة قطعة من الدهن المفرومة مع اللحم حتى تساعد الكفتة على النضوج. تقلب المكونات جيداً بيديك حتى تمتزج النكهة نكهي الخليط بالملح والفلفل وتوابل الفراخ وجوزة الطبيب إن أردت. يمكنك إضافة أيضاً مسحوق الفلفل الحار أو الشطة أو القليل من الفلفل الحار المطحون ناعم لإضافة نكهة حارة. أضيفي البقسماط والبقدونس المفروم والبيكنج بودر وقلبي المكونات جيداص واعجني بيدك. يمكنك استخدام الكبة في تلك الخطوة لضمان امتزاج المكونات جيداً وتحولها بعجينة واحدة. اتركي اللحمة في التتبيلة لمدة ساعتين أو ثلاث على الأقل. يفضل وضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتشرب النكهة وتثبت التوابل في اللحم. في اليوم التالي قومي بتشكيل اللحم على شكل أصابع طويلة من الكفتة تشبه كفتة الحاتي. يمكنك تشكيلها على أسياخ خشبية الخاصة بالشيش طاووق لمساعدتها على التشكل. ضعي الكفته في صينية مناسبة للفرن مع إضافة قطع من الزبدة أو السمن فوقها. أدخلي الكفتة الفرن الساخن واتركيها حتى تنضج تماماً وتأخذ لون الشوي المميز. تقدم ساخنة مع الطحينة والخبز أو الأرز.

المقادير اللازمة لتحضير الكفتة:خطوات تحضير الكفتة المشوية في الفرن: