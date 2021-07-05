وصفات لعلاج المسام الواسعة للحصول على بشرة صافية وملمس ناعم

تعاني العديد من السيدات من اتساع مسام العين حيث يظهر الوجه بشكل غير نقي وبحفر لذلك تبحث السيدات عن وصفات لعلاج المسام الواسعة للحصول على بشرة صافية وناعمة ونضرة كما يحلمن دائماً ،تابعينا في هذا المقال فقد جمعنا لك أفضل الوصفات التي يمكنك استخدامها لعلاج تلك المشكلة بشكل نهائي بأرخص الحلول.

وصفات لعلاج المسام الواسعة ماسكات مجربة لقبض المسام:

ماسك خل التفاح:

خل التفاع يعد من أفضل المواد التي تدخل في ماسكات العناية بالبشرة حيث يعمل على تضيق المسام وتطهيرها من البكتريا والجراثيم التي قد تسبب مشاكل وحبوب أو بثور تحت الجلد.

كل ما عليك فعله هو وضع كمية مناسبة من خل التفاح وتخفيفه بالماء ويمكنك ووضعه بعدها في زجاجة بخاخ واستخدامه كتونر للبشرة عن طريق رشه على البشرة صباحاً ومساءاً كل يوم أو بعد تنظيف البشرة لقبض المسام.

ماسك القهوة والكاكاو:

مسحوق القهوة مادة مقشرة رائعة للبشرة تعمل على تحفيز إنتاج الخلايا الجديدة والتخلص من الخلايا الميتة كما أنه يفتح البشرة ويعمل أيضاً على تضيق المسام وعلاج المسام الواسعة.

اخلطي كميات متساوية من مسحوق الكاكاو الخام والقهوة ويمكنك استخدام ماء الورد لتكوين عجينة من الخليط أو ماسك مناسب القوام ثم فرده على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة وبعدها فركه وغسله من على الوجه ولا تنسي الترطيب بمرطب مناسب.

وصفات طبيعية لعلاج المسام الواسعة:

وصفة البيض والعسل:

يتميز هذا الماسك بخواص مضادة للأكسدة والتي تمنع ظهور التجاعيد وتشد البشرة وتعالج مشكلة المسام الواسعة كما ان العسل يمنع التصبغات ويوحد لون البشرة ويعالج التهابات الجلد.

قومي بخفق بيضة كاملة مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ثم استخدمي فرشاة لتوزيع الماسك على البشرة كلها وتركه حتى يجف تماماً ليغذي البشرة وبعدها يمكن غسله وترطيب البشرة ،مع الحرص على المداومة على الماسك لأفضل نتائج.

ماسك بياض البيض والزبادي:

اخلطي بياض بيضة مع ملعقتان كبيرتان من الزبادي البلدي ووزعيه على وجهك ثم اغسليه بعد نصف ساعة وستلاحظين توهج وإشراق في بشرتك كما يساعد الماسك مع المداومة على شد البشرة وتقليل المسام الواسعة.