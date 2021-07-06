طريقه عمل اصل البرجر في البيت مع صوص البرجر ألذيذ مثل المطاعم

اصل البرجر حيث يفهم الجميع أن البرجر المثالي هو شيء مختلف. مع الضجيج الحالي للبرجر، يكون الشعار عادة: كلما زادت المكونات (غير العادية)، كان ذلك أفضل، البرجر في المطاعم اصبح غاليا جدا، الآن ستستطيعي أعداده في المنزل بكل سهوله، وأيضا بطعم افضل من المطاعم الشهيرة.

اصل البرجر

يمكنك التعرف أيضا علي طريقة عمل الشاورما، حيث يمكننا أن نكتشف معًا المكونات الأساسية التي تعطي البرجر اسمه وكيف يمكننا أيضًا الحصول عليه بشكل مثالي في المنزل. وخير مثال على ذلك هو تشيز برجر في كل مجدها: لفه طرية، مع شريحة لحم بقري مع نكهات محمصة خفيفة، وجبنه ذائبة بشكل مثالي، وخيار حامض وبعض البصل، والخس الطازج والطماطم ولا ننسى صلصة البرجر الحارة.

صنع الهامبرجر

إذا كنت ترغب في إعداد برجر رائع حقًا في المنزل، فلا توجد طريقة للتغلب على الفطائر محلية الصنع. تتكون فطيرة اللحم البقري الكلاسيكية من اللحم المفروم الخشن مع الكثير من الدهون. نسبة الدهون 20٪ هي المعيار العام لذلك، ولكن يمكن أن تصل إلى 40٪. الوصول إلى أفضل جودة وأفضل اللحوم إذا اشتريت اللحم من جزار موثوق به، يمكنك أن تسأله عما إذا كان يمكنه تجهيز اللحم طازجًا من أجلك. ينتج عن المحتوى العالي للدهون برجر عصير يتقلص من الداخل للخارج أثناء الطهي.

ضيف بعض الأشخاص أيضًا التوابل إلى فطائر البرجر.

ولكن إذا كنت قد استثمرت بالفعل أموالًا في قطعة لحم جيدة النوعية.

فضع الملح والفلفل والبيض كافية للتجليد (بيضة واحدة مقابل 450 جرام من اللحم).

لتشكيل الفطائر، قم أولاً بلف جزء من اللحم على شكل كرة وقم بتسويته قليلاً لعمل شريحة سميكة.

مرر يديك على طول حافة لإغلاق أي شقوق. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام آلة ضغط البرجر لإحضار الفطائر إلى الشكل المثالي

سخني مقلاة مع القليل من زيت عباد الشمس على نار متوسطة عالية.

تحمر شرائح البرجر على كلا الجانبين حتى يصبح لونها بنيًا جيدًا.

طريقة صنع صوص البرجر

عندما يتعلق الأمر الصلصات في اللحوم، فأن الكاتشب والمايونيز و صلصة الباربكيو. يمكن تحضير “صلصة البرجر” بسرعة وسهولة من مكونات ربما تكون موجودة بالفعل في مطبخك الآن. كقاعدة، اخلطي مقدارين من المايونيز، جزء من الكاتشب وملعقة صغيرة من الخردل. في الخطوة التالية يمكنك تتبيل القاعدة حسب ذوقك، على سبيل المثال مع صلصة الخيار، مسحوق البابريكا المدخن، صلصة الشيبوتلي، الثوم أو مسحوق البصل. يجب أن تكون النتيجة صلصة برجر حارة وحلوة قليلاً.