تطويل الشعر ومنع تساقطه وتنعيمه وحل جميع مشاكله بوصفة واحدة

خلطة زبدة الشيا لتنعيم وتطويل الشعر ومنع تساقطه فهذه الوصفة من أفضل الوصفات لجميع أنواع الشعر فهي تتكون من مكونات طبيعية موجودة في أي بيت فتجعل الشعر كثيف وطويل وتمنع تساقطه في وقت قصيروتجعل الشعر صحي ولامعا وجميل، فأن كثير من البنات والنساء يبحثن عن خلطات للشعر فنري هذه ألأيام أن أكثر المشاكل التي تؤرق النساء هي تساقط الشعر فيلجأ الكثير الي البحث عن خلطات لتكثيف الشعر ومنع تساقطه بمكونات طبيعية، وسوف نقدم لكم فوائد مكونات الخلطة للشعر وكيفية التحضير.

زبدة الشيا وفوائدها للشعر

تحتوي زبدة الشيا علي أحماض تقلل من سقوط الشعر وتزيد من كثافة الشعر، وتنعم الشعر، تنشط الشعر الهش لذلك تستخدم كبلسم للشعر فترطب الشعر وتخفف من جفاف فروة الرأس وتنظفها من القشرة وتعطي الشعر نعومه ولمعاناَ.

فوائد العسل للشعر

يعمل العسل علي ترطيب الشعر لأنه يحتوي علي خصائص مرطبة، فهو يمنع تساقط الشعر ويزيد من كثافته ويقوي بصيلاته، وينظف فروه الرأس من البكتريا والقشرة مما يؤدي الي تطويل الشعر وإعادة لمعانه ومعالجة الشعر التالف فهو من أفضل المكونات الطبيعية للشعر.

صفار البيض للشعر

يحتوي صفار البيض علي الكبريت لذلك يعمل علي تنعيم الشعر، ويزيد من كثافة الشعر بشكل ملحوظ ويمنع تساقطه، ويقوي بصيلات الشعر ويعالج خشونته، وأيضاَ يمنع القشرة ويعالج فروة الرأس من الجفاف ويعالج كل مشاكل الشعر ويعطي الشعر لمعاناَ ونعومة.

مكونات الخلطة

زبدة الشيا. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة زيت الأركان. صفار بيضة.

كيفية تحضير وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه

قومي بتحضير وعاء مناسب وضعي العسل مع صفار البيض ثم قومي بخلطهم جيداَ حتي يمتزجوا، ثم ضيفي زيت الأركان وزبدة الشيا علي العسل وصفار البيض ثم قلبيهم جيدا حتي يصبح الخليط كريمي.

كبقية استخدام الوصفة

قومي بوضع الوصفة علي شعر نظيف ثم ضعيها علي فروة الرأس والشعر من الجزور الي الأطراف، ثم أتركيه علي الشعر حوالي ساعة أو أكثر وبعد ذلك قومي بغسل الشعر جيداَ بماء فاتر وشامبو خالي من المواد الكيميائية، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.