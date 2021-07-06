صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح في المنزل بدون اى مواد كيمائية نتيجة روعه من اول استخدام

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح في المنزل، من الألوان التي تبحث عنها النساء حيث هو من الألوان الجذابة والمثيرة التي تعطي المرأة المظهر الخلاب كما أن استخدام

وصفات طبيعية لذلك أفضل بكثير من الصبغات والتي تضر فروة الرأس وتابعونا لناعرف على بعض الوصفاا الكبيعية المستخدمة في الصبغة.

قبل البدء في الخطوات يجب معرفة أن كل هذه الخطوات عن تجارب شخصية ومن الممكن الحصول على نفس الدرجة المرادة أو الأقل قليلًا أو أكثر قليلًا وذلك يرجع

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح في المنزل

إلى درجة اللون الأصلية لشعرك.

في اناء نضع كوبان من الخل مع كوب من العسل النحل الجيد وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من القرفة.

يتم خلط هذه المكونات معًا للحصول على خليط متجانس.

يتم فرد الخليط على الشعر من الليل حتى الصباح ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر صباحًا وغسله بالشامبو الخاص بنوع شعرك ثم شطفه جيدًا ونجد اللون الزيتوني الفاتح قد ظهر.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

تجعل الحصول على اللون الزيتوني الغامق

بطريقة طبيعية سهلة جدًا.

في وعاء على النار نضع كيس من الشاي يغلي حتى يصبح ثقيل جدًا ثم نتركه بعد ذلك حتى يبرد تمامًا.

في اناء نضع كوب من عسل النحل مع كوبان من الخل وملعقة من القرفة وملعقة من زيت الزيتون

ثم خلطهم معًا مع الشاي.

يتم فرد الخليط على الشعر من المساء حتى الصباح ويتم غسله بالماء جيدًا ونجد أن اللون الزيتوني الغامق قد ظهر على الشعر بالفعل.

وصفة صبغ الشعر باللون الزيتونى الغامق

سوف نقدم لكم طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتونى الغامق

عسل أبيض صافي بمقدار كوب واحد .

زيت زيتون بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

عدد 3 أكياس من الشاى .

قرفة مطحونة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

خل أبيض بمقدار 2 كوب .

نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء ونضع به أكياس الشاى، ونتركة حتى يغلي جيداً .

ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف اليهم جميع المكونات السابقة .

نغسل الشعر جيداً قبل وضع هذه الوصفة على الشعر .

ثم نقوم بتوزيع هذه الوصفة على الشعر من الجذور حتى الاطراف ونتركها لمدة لا تقل عن 7 ساعات أو أكثر .

سوف تلاحظين نتيجة روعه في تغير لون الشعر اللى اللون الزيتونى عند غسل الشعر .

وينصح بترك الوصفة على الشعر طوال الليل ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالى من المواد الكيمائية الضارة بالشعر .

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتونى الغامقطريقة تحضير واستخدام طريقة صبغ الشعر باللون الزيتونى الغامق