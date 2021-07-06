أسرع طريقة لتنظيف الممبار في البيت، يعاني الكثير من السيدات من تنظيف الممبار وخاصة في عيد الأضحى ويكون لديهم كميات كبيرة ويحتاج إلي مجهود في تنظيفها، فلذلك يبحثون عن أسهل الطرق في تنظيف الممبار لأنه من الأكلات الشهية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، فهي الأمعاء الدقيقة للمواشي فيكون بها بقايا فضلات فيجب تنظيفها جيداً، لتتمكن من طهيها وحشوها بحشوات مميزة تناول إعجاب أسرتك.

أسرع طريقة لتنظيف الممبار في البيت بالخطوات بدون زفارة تماماً

طريقة تنظيف الممبار بالكربونات

المكونات

ماءز

كربونات.

ملح.

خل.

لليمون.

طريقة التنظيف

عليك إحضار وعاء ووضع كمية مناسبة من الماء وغمر الممبار بها، ثم قومي بإضافة الخل والملح والكربونات، اتركي الممبار في الخليط لمدة نصف ساعة، قومي بإزالة الدهون من على الممبار باستخدام سكينة حادة وكوني حذرة حتي لا يتم قطع الممبار، قومي بوضع القليل من عصير الليمون على الممبار وبذلك يكون قد تم تنطيفه بشكل جيد ويكون جاهز للاستخدام.

طريقة تنظيف الممبار في البيت خطوة خطوة

المكونات

ماء.

خل.

ملح الليمون.

دقيق.

طريقة التنظيف المتبعة

قومي بإحضار وعاء وضعي كمية مناسبة من الماء، وأضيفي إليه ملح الليمون واتركي الممبار منقوع في هذا الخليط لمدة 10 دقائق، ثم قومي بالتخلص من المياه وقلب الممبار على ظهرة ثم قومي بتكرار الخطوة السابقة في وضعة بماء نظيف به ملح الليمون وتركة لمدة 10 دقائق، ثم قومي باستخدام سكين لإزالة الدهون المتواجدة به، ثم قومي بدعك الممبار بالدقيق والملح بشكل جيد، ثم اغسلي بالماء الفاتر للتأكد من تنطيفه تماماً وإزالة الرائحة، وبعد ذلك يمكنك حشوة بالطريقة المفضلة لك.

طريقة تنظيف الممبار للشيف الشربيني

قومي بوضع الممبار في فوهة حنفية المياه وغسله جيداً، اقلبي الممبار مستخدمة قلم آو قمع، ضعي الممبار على لوحة التقطيع وقومي بإزالة الدهون المتواجدة به، انقعي الممبار في وعاء به خل وعصير الليمون وملح وماء لمدة ساعتين، عليك غسل الممبار جيداً وبذلك يكون اصبح الممبار جاهز للطهي فقومي بتحضير الحشوة المفضلة لك وبعد ذلك قومي بتسوية الممبار وتحميره وتقديمه.

طريقة تحضير الممبار بخطوات بسيطة

قم بإحضار الممبار بعد غسلة بشكل جيد، عليك تحضير الحشوة قم بإحضار حلة وضع بها السمن ثم قم بفرم البصل وتقليبة حتي يصل للون الذهبي، وضع ثوم ثم ضع عصير الطماطم وضع التوابل الملح والفلفل الاسود والكمون بهارات، ثم قم بإضافة الرز والخضرا ونقلبهم حتي النضج ثم نقوم بحشو الممبار بالخليط.