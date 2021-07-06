طريقة عمل الكيكة بدون بيض بكل سهولة وقولي وداعا لزفارة البيض

تعتبر الكيكة المصرية العادية بدون بيض من أفضل أنواع الكيك وتتسم بأنها غير مكلفة وبمكونات بسيطة ومن السهل تحضيرها وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكيكة المصرية العادية بدون بيض. طريقة عمل الكيكة العادية بدون بيض طريقة عمل الكيكة العادية بدون بيض المقادير كأسان إلا ربع من الدقيق.

ملعقة من الفانيليا.

كأس من السكر.

ستة ملاعق كبيرة من الزيت.

كأس من المياه.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير القيام بإشعال الفرن أولاً ثم دهن القالب باستخدام الزيت والدقيق ويتم تركه جانباً. بعد ذلك يتم نخل الدقيق في وعاء مع كلاً من الملح والبيكنج بودر والاستمرار في التقليب ويتم تركه بعض ذلك جانباً. الحصول على وعاء المضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة السكر والزيت والمياه وعصير الليمون ويتم خلطهم جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم الخلط لبضع دقائق لحين أن يختلط الخليط جيداً. القيام بوضع خليط الكيك في القالب ثم يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج. طريقة عمل كيك الحليب الهش طريقة التحضيرطريقة عمل كيك الحليب الهش المكونات 2 كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبتان من البيض.

كوب من السكر. طريقة التحضير القيام بتسخين الفرن، الحصول على صينية ويتم دهنها بكمية من الزبدة ثم يتم رش كمية من الطحين ويتم توزيعه فوق الزبدة. القيام بنخل الطحين مع الملح والبيكنج بودر ويتم التقليب. تسخين الحليب مع الزبدة في إناء صغير ويتم تركهم على النار لحين أن تذوب الزبدة. القيام بإضافة الفانيليا مع التقليب ثم رفع الحليب من على النار وتركه لحين أن يبرد. القيام بخلط البيض مع السكر في الخفاقة الكهربائية وتركه لحين أن يتم تضاعف حجم الخليط. بعد ذلك يتم إضافة خليط الطحين بصورة تدريجية مع خليط الحليب البارد ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يصبح الخليط متجانس وضع الخليط في الفرن. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الكيكة المصرية العادية بدون بيض من أفضل أنواع الكيك وتتسم بأنها غير مكلفة وبمكونات بسيطة ومن السهل تحضيرها وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الكيكة المصرية العادية بدون بيض. طريقة عمل الكيكة العادية بدون بيض طريقة عمل الكيكة العادية بدون بيض المقادير كأسان إلا ربع من الدقيق.

ملعقة من الفانيليا.

كأس من السكر.

ستة ملاعق كبيرة من الزيت.

كأس من المياه.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير القيام بإشعال الفرن أولاً ثم دهن القالب باستخدام الزيت والدقيق ويتم تركه جانباً. بعد ذلك يتم نخل الدقيق في وعاء مع كلاً من الملح والبيكنج بودر والاستمرار في التقليب ويتم تركه بعض ذلك جانباً. الحصول على وعاء المضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة السكر والزيت والمياه وعصير الليمون ويتم خلطهم جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم الخلط لبضع دقائق لحين أن يختلط الخليط جيداً. القيام بوضع خليط الكيك في القالب ثم يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج. طريقة عمل كيك الحليب الهش طريقة التحضيرطريقة عمل كيك الحليب الهش المكونات 2 كوب من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبتان من البيض.

كوب من السكر. طريقة التحضير القيام بتسخين الفرن، الحصول على صينية ويتم دهنها بكمية من الزبدة ثم يتم رش كمية من الطحين ويتم توزيعه فوق الزبدة. القيام بنخل الطحين مع الملح والبيكنج بودر ويتم التقليب. تسخين الحليب مع الزبدة في إناء صغير ويتم تركهم على النار لحين أن تذوب الزبدة. القيام بإضافة الفانيليا مع التقليب ثم رفع الحليب من على النار وتركه لحين أن يبرد. القيام بخلط البيض مع السكر في الخفاقة الكهربائية وتركه لحين أن يتم تضاعف حجم الخليط. بعد ذلك يتم إضافة خليط الطحين بصورة تدريجية مع خليط الحليب البارد ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يصبح الخليط متجانس وضع الخليط في الفرن. طريقة التحضير

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