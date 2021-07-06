الصلع وعلاجه نهائيا بوصفة العرق سوس والزيوت الطبيعية وأفضل من زرع الشعر للرجال

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة الصلع لدى الرجال ومنها، اضطرابات في الهرمونات، الضغوط العصبية، سوء التغدية، العوامل الوراثية، العدوى البكتيرية والفطرية لفروة الرأس، حيث تلعب العوامل الوراثية دور رئيسي في ظهور الصلع لدى الرجال، حيث يقوم البعض من الرجال إلى اللجوء إلى العمليات لزرع الشعر في مناطق الصلع، وتعد عمليات زرع الشعر من العمليات باهظة الثمن، ولكن باستخدام العديد من الوصفات الطبيعية تعمل على نمو وظهور الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة ومنها، وصفة العرق سوس، الزيوت الطبيعية، العصفر، كل هذه الوصفات تساعد في نمو الشعر في وقت قليل للتخلص نهائيا من مشكلة الصلع.

جذور عرق سوس.

ماء دافئ.

نحضر وعاء ونضع فيه كوب ماء دافئ، ونضيف إليه كمية مناسبة من جذور العرق سوس.

تنقع جذور العرق سوس لمدة نصف ساعة في الماء الدافئ.

نلاحظ وجود قشور تخرج من جذور العرق سوس نأخذها كشامبو ونغسل بها الرأس جيدا.

تكرر هذه العملية مرتين كل يوم صباحا ومساءا.

بعد مرور شهر أو أقل نلاحظ نمو الشعر ومع أستخدام الوصفة السحرية الجبارة نلاحظ أختفاء منطقة الصلع تماما من الرأس.

ملعقة صغيرة من زيت البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل.

نأتي بطبق صغير ونضع فيه، زيت البصل مع زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت القرنفل ومع زيت الخردل،

وندمج كل هذه الزيوت الطبيعية مع بعضهما جيدا.

تدلك كل هذه الزيوت الطبيعية على الرأس لمدة عشر دقائق.

تساعد عملية تدليك فروة الرأس على تنشيط الدورة الدموية لذلك نقوم بتدليكها لمدة عشر دقائق أو أكثر.

يوضع هذا الخليط على الرأس لمدة ثلاث ساعات، ثم نغسل الرأس بعد كل أستخدام.

نلاحظ نمو بصيلات الشعر بعد مرور أربعين يوما من أستخدام هذه الوصفة وتكرارها كل يوم حتي أختفاء مشكلة الصلع.

وصفة العرق سوس الطبيعية ومكوناتها المكوناتطريقة التحضيروصفة الزيوت الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر من الجذور المكوناتطريقة التحضير