أفضل وأحسن الوصفات الطبيعية لحماية الشعر المصبوغ من التلف والتساقط وبمكونات متوفرة في كل بيت

قد يتعرض الشعر للكثير من الأمور التي تؤدي إلى تلف الشعر، وان يمر بالعديد من المشاكل التي تؤثر على جمال وجاذبية الشعر، ومن أهم هذه الأشياء هي صبغة الشعر، فهي تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية التي يمكن أن تؤدي تقصف الشعر وضعفة، وتساقطه بشكل كبير، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعتبر حماية الشعر من هذا التلف.

وصفات طبيعية لحماية الشعر المصبوغ من التلف

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية الشعر المصبوغ من تأثير الصبغة الضار بالشعر وأهم هذه الوصفات الآتي:

وصفة زيت الزيتون واللبن

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة التطبيق

اجمعي كل المكونات مع بعض جيدًا مع التقليب.

وبعد ذلك قومي بتوزيع هذا الخليط على جذور الشعر حتى تصلى الأطراف.

اتركيه على فروة الرأس مدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بغسل شعرك جيدًا بالبلسم.

وصفة الألوفيرا

الألوفيرا هو جل الصبار الطبيعي الذي يستخلص من أوراقه مباشرتًا، وهو يساعد في تغذية فروة الرأس لتعويض الشعر عن أي تلف قد يتعرض له من الصبغة ويطبق كالأتي:

طريقة التطبيق

ضع كمية مناسبة من جل الألوفيرا على الشعر، يدلك فروة الرأس، ويترك لمدة عات ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

ويفضل تكرار هذه الوصفة دائمًا لحماية الشعر المصبوغ.

خلطة الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعة أفضل علاج لكل مشاكل الشعر، وخاصتًا الشعر المصبوغ الذي يتعرض للتلف والوصفة كالأتي:

المكونات

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت الجوجوبا.

ملعقتين من زيت السمسم.

٤ ملاعق من شمع عسل.

ملعقة صغيرة من زيت الروزماري

طريقة التطبيق