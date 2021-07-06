4 علامات تقولك انك بتغسلي اسنانك بطريقة قاسية, و 4 طرق لاصلاحهم

كتير من الاشخاص ممكن يفكروا عشان يتم ازالة البلاك من الاسنان ، محتاجين غسل اسنانهم بقوة او بطريقة قاسية ، ولكن مع ذلك ، ده بعيد كل البعد عن الحقيقة لان البلاك ناعم جدا ، تقدري تشيليه بقطعة قماش ، ولكن سبب احتياجك لفرشة الاسنان هو ببساطة لان قطعة القماش مش هتقدر توصل لكل زوايا الفم ، عشان كده انتي مش محتاجة لضغط كتير على الاسنان ، ولكن كل اللي محتاجاه هو تنضيف شامل للاسنان في كل مكان في الفم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك علامات الافراط في استخدام فرشة الاسنان بالاضافة ل 4 طرق فعالة لمعالجة المشكلة.
علامات الافراط في استخدام فرشة الاسنان:
المشاكل:
1- انحسار اللثة:
اسنانا كلها بتبقى محمية بالمينا ، واللي ممكن تتضرر جدا من الافراط في تنضيف الاسنان بالفرشة ، ومن خلال الاضرار بالمينا ، هتبدأ اللثة في الانحسار ، وده بيعرض جذور الاسنان لخطر كبير ، ولو اسنانك وصلت للنقطة دي ، هتحتاجي لاضافة حشوات او جذور او حتى خلع الاسنان ، وحسب دكاترة الاسنان ، انه حوالي من 10% – 20% من الاشخاص حول العالم اسنانهم بتضرر بشدة بسبب الافراط في تنضيف الاسنان بالفرشة.
2- اسنانك هتبقى حساسة جدا:
بسبب ازالة المينا الاسنان ممكن تبقى حساسة جدا ، والسبب ببساطة ان جذور الاسنان بتبقى من غير حماية ، وبالتالي اعصاب الاسنان بتضرر بشدة ، لو لقيتي صعوبة شديدة في شرب المشروبات السخنة او الباردة جدا واكل الاطعمة الناشفة ، في الحالة دي انتي محتاجة تروحي لدكتور الاسنان ، ومحتاجة كمان لتنضيف اسنانك بطريقة ناعمة اكتر.
3- شعيرات فرشة الاسنان هتبوظ:
تآكل فرشة الاسنان هو السبب الاكثر شيوعا لتآكل الاسنان ، وده معناه ان اشخاص كتير بينضفوا اسنانهم بطريقة غلط ، ياما لانهم بينضفوا الاسنان بطريقة قاسية او بيستخدموا فرشة اسنان شعيراتها صلبة ، وده بيضر بالاسنان ، عشان كده لو حسيتي ان فرشة الاسنان محتاجة تتغير كل كام اسبوع بس ، دي علامة انك بتستخدمي الفرشة بقوة مفرطة ، والفرشة المفروض محتاجة تستبدليها كل 3 – 4 شهور ولكن المفروض تكون شعيراتها سليمة مش متآكلة.
4- جزء الاسنان القريب من اللثة هيبقى لونها غامق:
السبب في ان الاسنان ممكن يبقى لونها اغمق شوية تحت اللثة هي انها مش محمية باي مينا ، عشان كده لما اللثة تبدأ في الانحسار ، جزء الاسنان اللي بيظهر تحتها بتكون لونها اصفر او اغمق في اللون ، لانها من غير مينا تحميها هتتعرض لكل انواع الجراثيم والبكتيريا ، وبالتالي المشكلة هتزيد اكتر ، وهتهدد صحة اسنانك كلها.
الحلول:
1- استخدام فرشة اسنان شعيراتها ناعمة:
الموضوع مش مقتصر على السرعة اللي بتنضفي بيها اسنانك بس ، ولكن جودة فرشة الاسنان كمان ممكن تضر باسنانك ، اختيار فرشة بشعيرات ناعمة تعتبر هي الخطوة الاولى ، وبعدها لازم تغيري طريقة تنضيفك للاسنان بالفرشة ، لازم تحافظي على فرشة الاسنان بزاوية 45 درجة وتنضفي الاسنان بالراحة رايح جاي ، ممكن تمسكي الفرشة بالايد اللي مش بتستخدميها دايما عشان هتكون اضعف وهيقل الضغط اثناء تنضيف الاسنان.
2- استخدمي فرشة اسنان كهربائية:
واحدة من المميزات الحلوة جدا في الفرشة الكهربائية ، هي انها بتدربك تتحكمي في درجة الضغط ، لو الضغط زاد الضوء بتاعها بيتحول من الاخضر للاحمر وهيصدر منها صوت عشان ينبهك انك بتضغطي زيادة على الاسنان ، عشان كده لازم تتأكدي انك طول فترة تنضيف الاسنان تحافظي على الضوء الاخضر ، ولكن مع ذلك مش كل فرش الاسنان الكهربائية فيها مستشعر ، عشان كده لما تيجي تشتري فرشة كهربائية اتأكدي انها بتحتوي على مستشعر.
3- امسكي فرشة الاسنان ب 3 صوابع بس:
مسك فرشة الاسنان زي القلم باستخدام 3 صوابع بس هيساعدك على الضغط المناسب على اسنانك ، لانك هتقدري تتحكمي بسهولة في قوة ايدك ، على عكس لما تمسكي الفرشة بقبضة ايدك كلها ، ممكن بسهولة تفقدي التحكم في قوة ايدك وفرشة الاسنان ، ولازم تكوني عارفة انه مش الضغط هو اللي بينضف الاسنان ، ولكن لازم شعيرات الفرشة تكون عندها القدرة تدخل بين كل الاسنان ، وازالة البلاك والبكتيريا.
4- اتأكدي ان معجون اسنانك منخفض الكشط:
استخدمي معجون اسنان كاشط بدرجة كافية عشان يأدي وظيفتة وينضف الاسنان كما ينبغي ، لان معجون الاسنان عالي الكشط هيتسبب في ازالة طبقة المينا من الاسنان ، وبدل ما لسه هتقري الملصق على عبوة المعجون اللي عندك عشان تعرفي مدى كشط المكونات او يمكن اصلا ميكونش مكتوب عليه ، في حيلة تانية تقدري تستخدميها.
هاتي قطعة ورق فويل وافركي عليها كمية صغيرة من معجون الاسنان وبعدها اشطفيه بالماية كويس ولاحظي لو في اي خدوش على الورق الفويل ، عدد الخدوش على الورق هيقولك مدى كشط معجون الاسنان.
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