كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه الصاروخ

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كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر، كل السيدات حول العالم يبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم على تطويل الشعر وتكثيفة بشكل كبير وسريع، وبعد بحث وتدقيق وجدنا لكم افضل الحلول وهو وصفة البانثينول، حيث أن البانثينول لديه شهرة واسعة في المجال الطبي، فهو الحل السحري لاشياء عديدة من ظمنها هذه الوصفة التي تساعد الشعر وتغذية وتجعله أكثر نعومة و وتقوي بصيلة الشعر، لذلك وضعنا لكي هنا كل ما يختص بهذه الوصفة الممتازة.كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
جميع النساء حول العالم يشعرون بالفخر والجمال، كلما كان شعرهم ثقيل وطويل وذو حيوية، لذلك وجدنا لكي هذه الوصفة الرائعة و السريعة، واليكم كافة التفاصيل عن الوصفة كما يلي:المكونات:
- 7 معالق من كريم البانثينول.
- 3 معالق كبار من جل الصبار الأصلي.
- الشامبو الخاص بك، والمناسب مع نوعية شعرك.
- 5 معالق من زيت جوز الهند.
- هذه هي المكونات الخاصة بوصفة البانثينول والشامبو الخاص بكي، ولان سنوضح لكي طريقة التحضير.
- نقوم بإحضار وعاء ونضيف به كمية البانثينول.
- نقوم بإضافة كمية من الشامبو الخاص بك، ويفضل استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك و يكون ماركة جيدة.
- ثم يضاف الزيت و جل الصبار.
- ثم نقوم بتقليب الجيد، حتى تحصلين على ملمس كريمي جيد.
- هذه هي الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر من المنزل.
ولكي تستطيع الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من هذه الوصفة، كل ما عليكى هو اتباع الخطوات التالية:
- قومي بتنظيف الشعر جيدًا قبل وضع الوصفة، بالماء والشامبو.
- قومي بترك الشعر حتى يجف قليلًا.
- ثم قومي بتوزيع الشعر بشكل جيد على الشعر وأطراف الشعر.
- كما لابد من تغلغل الكريم داخل فروة الرأس جيدًا، لكي تتغذى جيدًا.
- تستطيعين تكرار تلك الوصفة بحد أقصى مرتين فقط كل أسبوع.
- بهذه الوصفة الرائعة سيتم تغذية بصيلة الشعر مما يجعلها أقوى وأثقل، كما أنه سيساعدك على تقوية الشعر من التساقط والتلف
- بسبب ما يتعرض اليه كل يوم.
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كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر، كل السيدات حول العالم يبحثون عن وصفات طبيعية تساعدهم على تطويل الشعر وتكثيفة بشكل كبير وسريع، وبعد بحث وتدقيق وجدنا لكم افضل الحلول وهو وصفة البانثينول، حيث أن البانثينول لديه شهرة واسعة في المجال الطبي، فهو الحل السحري لاشياء عديدة من ظمنها هذه الوصفة التي تساعد الشعر وتغذية وتجعله أكثر نعومة و وتقوي بصيلة الشعر، لذلك وضعنا لكي هنا كل ما يختص بهذه الوصفة الممتازة.كنز سحري كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر
جميع النساء حول العالم يشعرون بالفخر والجمال، كلما كان شعرهم ثقيل وطويل وذو حيوية، لذلك وجدنا لكي هذه الوصفة الرائعة و السريعة، واليكم كافة التفاصيل عن الوصفة كما يلي:المكونات:
- 7 معالق من كريم البانثينول.
- 3 معالق كبار من جل الصبار الأصلي.
- الشامبو الخاص بك، والمناسب مع نوعية شعرك.
- 5 معالق من زيت جوز الهند.
- هذه هي المكونات الخاصة بوصفة البانثينول والشامبو الخاص بكي، ولان سنوضح لكي طريقة التحضير.
- نقوم بإحضار وعاء ونضيف به كمية البانثينول.
- نقوم بإضافة كمية من الشامبو الخاص بك، ويفضل استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك و يكون ماركة جيدة.
- ثم يضاف الزيت و جل الصبار.
- ثم نقوم بتقليب الجيد، حتى تحصلين على ملمس كريمي جيد.
- هذه هي الطريقة الصحيحة لعمل كريم البانثينول والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر من المنزل.
ولكي تستطيع الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من هذه الوصفة، كل ما عليكى هو اتباع الخطوات التالية:
- قومي بتنظيف الشعر جيدًا قبل وضع الوصفة، بالماء والشامبو.
- قومي بترك الشعر حتى يجف قليلًا.
- ثم قومي بتوزيع الشعر بشكل جيد على الشعر وأطراف الشعر.
- كما لابد من تغلغل الكريم داخل فروة الرأس جيدًا، لكي تتغذى جيدًا.
- تستطيعين تكرار تلك الوصفة بحد أقصى مرتين فقط كل أسبوع.
- بهذه الوصفة الرائعة سيتم تغذية بصيلة الشعر مما يجعلها أقوى وأثقل، كما أنه سيساعدك على تقوية الشعر من التساقط والتلف
- بسبب ما يتعرض اليه كل يوم.
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