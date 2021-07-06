اسرار كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة والاماكن الداكنة بياض فوري في دقائق

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اسرار كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة، حلم تفتيح البشرة جميع النساء والفتيات يسعون دائما إلى الوصول إلى أقصى درجات الجمال، وأصبح من المعتاد ان البشرة البيضاء هو نوع من أنواع الجمال، لذلك يبحثون دائمًا على على وصفات طبيعية وسهلة من المنزل لتفتيح السريع للبشرة، واليكم أهم هذه الوصفات وهي القهوة بالجونسون.اسرار كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة
هذه الوصفة تعتمد على مكونين رئيسيين وهما القهوة وزيت جونسون، حيث أن القهوة تعد من أكثر الأشياء المفيدة لما فيها من مضادات الأكسدة التي تساعد البشرة على التفتيح، وايضًا زيت جونسون الذي يستخدمه الأطفال لتنعيم البشرة، فإذا كنت تحلمين ببشرة ناعمة وبيضاء مثل الأطفال استخدمي هذه الوصفة، واليكم مكونات الوصفة وهي:
- معلقة من القهوة.
- 2 ملعقة زيت جونسون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- عصرة ليمون.
- كريم بانثينول.
- وعاء محكم الغلق.
- هذه هي مكونات هذا الكريم المتميز.
- قومي باحضار وعاء ثم ضيفي فيه النشا والقهوة.
- ثم نقوم بخلطهم ومن ثم أضيفي عصرة الليمون.
- يخلط المكونات جيدًا حتى يمتزجا من بعضهم.
- إضافة زيت جونسون مع الاستمرار في التقليب.
- قومي باضافة ملعقة كريم بانثينول مع الاستمرار في التقليب جيدًا حتى تصبح جميع المكونات كريمية مختلطة من بعضها.
- ثم قومي بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق جيدًا.
- تستطيعين بعد ذلك استعمال الكريم بشكل يومي لكي يساعدك على التفتيح والتبيض بشكل سريع.
- هذه هي كل ما يختص كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة.
القهوة تعد من الأشياء التي تستخدم كثيًر في مكونات مستحضرات التجميل وذلك بسبب ما تمد به البشرة، وهي:
- تساعد على القضاء على علامات الشيخوخة.
- كما أنها تساعد على محو الهالات السوداء حول العين.
- تساعد البشرة على التفتيح.
- تقضي على حبوب الوجه.
- تستخدم كمقشر قوي للجلد الميت.
- كما انها تستهدم في كريمات واقي الشمس، بسبب الاكسدة التي تحتويها.
- فإذا كان كل هذا ما تقدمه القهوة من فوائد فعلى الجميع استخدامها في الوصفات.
اسرار كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة، حلم تفتيح البشرة جميع النساء والفتيات يسعون دائما إلى الوصول إلى أقصى درجات الجمال، وأصبح من المعتاد ان البشرة البيضاء هو نوع من أنواع الجمال، لذلك يبحثون دائمًا على على وصفات طبيعية وسهلة من المنزل لتفتيح السريع للبشرة، واليكم أهم هذه الوصفات وهي القهوة بالجونسون.اسرار كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة
هذه الوصفة تعتمد على مكونين رئيسيين وهما القهوة وزيت جونسون، حيث أن القهوة تعد من أكثر الأشياء المفيدة لما فيها من مضادات الأكسدة التي تساعد البشرة على التفتيح، وايضًا زيت جونسون الذي يستخدمه الأطفال لتنعيم البشرة، فإذا كنت تحلمين ببشرة ناعمة وبيضاء مثل الأطفال استخدمي هذه الوصفة، واليكم مكونات الوصفة وهي:
- معلقة من القهوة.
- 2 ملعقة زيت جونسون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- عصرة ليمون.
- كريم بانثينول.
- وعاء محكم الغلق.
- هذه هي مكونات هذا الكريم المتميز.
- قومي باحضار وعاء ثم ضيفي فيه النشا والقهوة.
- ثم نقوم بخلطهم ومن ثم أضيفي عصرة الليمون.
- يخلط المكونات جيدًا حتى يمتزجا من بعضهم.
- إضافة زيت جونسون مع الاستمرار في التقليب.
- قومي باضافة ملعقة كريم بانثينول مع الاستمرار في التقليب جيدًا حتى تصبح جميع المكونات كريمية مختلطة من بعضها.
- ثم قومي بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق جيدًا.
- تستطيعين بعد ذلك استعمال الكريم بشكل يومي لكي يساعدك على التفتيح والتبيض بشكل سريع.
- هذه هي كل ما يختص كريم القهوة وزيت جونسون لتبييض الجسم والبشرة.
القهوة تعد من الأشياء التي تستخدم كثيًر في مكونات مستحضرات التجميل وذلك بسبب ما تمد به البشرة، وهي:
- تساعد على القضاء على علامات الشيخوخة.
- كما أنها تساعد على محو الهالات السوداء حول العين.
- تساعد البشرة على التفتيح.
- تقضي على حبوب الوجه.
- تستخدم كمقشر قوي للجلد الميت.
- كما انها تستهدم في كريمات واقي الشمس، بسبب الاكسدة التي تحتويها.
- فإذا كان كل هذا ما تقدمه القهوة من فوائد فعلى الجميع استخدامها في الوصفات.
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