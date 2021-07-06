أسهل وألذ طريقة لعمل فتة بالخل والثوم “أحلي فتة هتاكليها في حياتك”

الفتة من أهم الأكلات التي لا يمكن أن يخلو أي بيت من تواجدها خاصة في عيد الاضحى المبارك، وقد تسعى كل ربة بيت أن تتفنن في عمل اجمل طبق فته بالخل والثوم لأولادها، ودائمًا ما يتساءل الكثير منهم عن طريقة عمل الفتة بشكل مضبوط و سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهذا ما نقدمه في هذا المقال.

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

الفتة المصرية الشهية من أهم الأكلات التي لابد من تواجدها على مائدة كل أسرة مصرية وخاصتًا في عيد الاضحى المبارك وافضل الطرق وتجهيزها كالأتي:

نصف كيلو ارز

كيلو من اللحم الضاني

٤ ملاعق كبيرة من الخل

٦ فصوص ثوم مهروس

رغيف خبز بلدي مقطع ومحمص

بصلة مقطعة

فلفل اسمر

رشة قرفة

ملح حسب الكمية

٣ حبات من الحبهان

في البداية قومي بتجهيز حلة بها ماء وضعيها على النار حتى الغليان، ثم أضيفي إليها اللحم وذلك حتى يتم سلق اللحم الضانى بالطريقة المعتادة وإضافة الفلفل الاسود والبصل المقطع والقرفة.

اتركي اللحمة حتى يتم نضجها تمامًا ثم أضيفي إليها الملح والحبهان.

قومي بتجهيز الارز، ضعي حلة متوسطة على النار وأضيفي إليها زيت طعام وبعد ذلك أضيفي الماء حتى يغلي تمامًا ثم ضعي القليل من الملح، وبعد ذلك الأرز واتركيه حتى يغلي الارز مع الماء، ثم اخفضي النار واتركيه حتى تمام النضج.

بعد ذلك احضري طبق كبير عميق، ثم ضعي فيه قطع الخبز المحمص، وزعيها على كل الطبق، ثم أضيفي الأرز، ووزعيه أيضًا على الخبز

ضعي طاسة صغيرة على النار وضعي بها ملعقة من السمن، ثم أضيفي إليه الثوم المهروس، و تحمير الثوم وتغير لونه إلى الذهبي، ضعي الخل، و ارفعي الطاسة من على النار، وبعد ذلك أضيفي إلى الطاسة مقدار من شوربة اللحم.

قومي بإضافة الخل والثوم إلى الطبق الذي يحتوي على الخبز المحمص والأرز ثم أضيفي مرة أخرى مغرفتين من شوربة اللحم.

وضعي على وجه الطبق قطع اللحم المسلوق، واستمتعي بأجمل طبق فته باللحم الضانى.

مكونات عمل فتة بالخل والثومطريقة تجهيز الفتة