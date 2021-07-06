طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه وإزالة البقع السوداء والتجاعيد في ربع ساعة

طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه ، مع بداية أيام فصل الصيف وازدياد أشعة الشمس وارتفاع حرارة الجو يبدء لون جلد الجسم يتغير ويأخذ لونًا أغمق من لونه الأصلي وخاصة عند النساء المحجبات حيث ينقسم لون بشرتهم إلى لونين لونهم الطبيعي الفاتح واللون الغامق وهذا بسبب حجب الحجاب لجزء من البشرة وكشفه لجزء آخر، ونتيجة لهذا تبحث النساء عن العديد من الوصفات المنزلية لتبييض الوجه التي يمكن من خلالها استعادة لون الجلد الطبيعي مرة أخرى والقضاء على هذا الإسمرار وهذا ما سوف نعرضه في السطور القادمة لكم من خلال مقالنا اليوم. طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

عدد 2 ملعقة كبيرى من الزبادي.

ملعقة من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض. خطوات إعداد الماسك في البداية يجب عليك خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا وتستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

احرصي على عدم تواجد تكتلات في الماسك نهائيًا.

افردي الماسك على بشرتك أو أي منطقة غامقة في الجلد.

افردي الماسك على بشرتك أو أي منطقة غامقة في الجلد. اتركي الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

قومي بغسل البشرة جيدًا من الماسك باشتخدام الماء البارد والغسول المناسب.

يجب عليك قفل مسام البشرة باستخدام مكعب من الثلج وتمسحي به البشرة.

قومي بتكرار استخدام هذه التجربة 3 مرات في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على أفضل نتيجة وصفة الطماطم والنشا لتفتيح البشرة وصفة الطماطم والنشا لتفتيح البشرة مكونات الماسك ملعقة كبيرة من النشا

ثمرة واحدة من الطماطم

ملعقة من عسل النحل

ملعقة من اللبن السائل خطوات إعداد الماسك في البداية قومي بتقشير ثمرة الطماطم ومن ثم فرمها فرمًا ناعمًا.

أضيفي النشا واللبن والعسل الأبيض إلى الطماطم وداومي في التقليب بينهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضهم البعض.

قومي بفرد هذا الماسك على بشرتك أو المكان الذي ترغبين بتفتيحه.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة كاملة على الجلد.

اغسلي الماسك جيدًا بالماء البارد ومن ثم امسحي البشرة بمكعب مثلج من ماء الورد.

تكرار استخدام الماسك مرتين في الأسبوع يعطي نتيجة مثالية. الوسوم

طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه ، مع بداية أيام فصل الصيف وازدياد أشعة الشمس وارتفاع حرارة الجو يبدء لون جلد الجسم يتغير ويأخذ لونًا أغمق من لونه الأصلي وخاصة عند النساء المحجبات حيث ينقسم لون بشرتهم إلى لونين لونهم الطبيعي الفاتح واللون الغامق وهذا بسبب حجب الحجاب لجزء من البشرة وكشفه لجزء آخر، ونتيجة لهذا تبحث النساء عن العديد من الوصفات المنزلية لتبييض الوجه التي يمكن من خلالها استعادة لون الجلد الطبيعي مرة أخرى والقضاء على هذا الإسمرار وهذا ما سوف نعرضه في السطور القادمة لكم من خلال مقالنا اليوم. طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه طريقة عمل كريم الكركم والزبادي المعجزة لتبييض وشد الوجه مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

عدد 2 ملعقة كبيرى من الزبادي.

ملعقة من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض. خطوات إعداد الماسك في البداية يجب عليك خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضهم البعض جيدًا وتستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

احرصي على عدم تواجد تكتلات في الماسك نهائيًا.

افردي الماسك على بشرتك أو أي منطقة غامقة في الجلد.

افردي الماسك على بشرتك أو أي منطقة غامقة في الجلد. اتركي الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

قومي بغسل البشرة جيدًا من الماسك باشتخدام الماء البارد والغسول المناسب.

يجب عليك قفل مسام البشرة باستخدام مكعب من الثلج وتمسحي به البشرة.

قومي بتكرار استخدام هذه التجربة 3 مرات في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على أفضل نتيجة وصفة الطماطم والنشا لتفتيح البشرة وصفة الطماطم والنشا لتفتيح البشرة مكونات الماسك ملعقة كبيرة من النشا

ثمرة واحدة من الطماطم

ملعقة من عسل النحل

ملعقة من اللبن السائل خطوات إعداد الماسك في البداية قومي بتقشير ثمرة الطماطم ومن ثم فرمها فرمًا ناعمًا.

أضيفي النشا واللبن والعسل الأبيض إلى الطماطم وداومي في التقليب بينهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضهم البعض.

قومي بفرد هذا الماسك على بشرتك أو المكان الذي ترغبين بتفتيحه.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة كاملة على الجلد.

اغسلي الماسك جيدًا بالماء البارد ومن ثم امسحي البشرة بمكعب مثلج من ماء الورد.

تكرار استخدام الماسك مرتين في الأسبوع يعطي نتيجة مثالية.

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