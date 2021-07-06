كريم ليلي مدهش لتفتيح البشرة في وقت قصير حضريه بسهولة من منزلك

كريم ليلي مدهش من مكونات بسيطة لتفتيح البشرة في وقت قصير حضريه بسهولة من منزلك، يجب عليك أن تكونين أكثر حرصاً على بشرتك في فصل الصيف، فقد تتعرض بشرتك للاسمرار نتيجة التعرض لأشعة الشمس. ولكن من منا تستطيع الهروب من أشعة الشمس مع الخروج المتكرر من المنزل؟ وما هو الحل؟، أتينا لك اليوم بوصفة سحرية عبارة عن كريم ليلي يستخدم يومياً بحيث يساعد بشرتك على التفتيح السريع للونها، وفي نفس الوقت يقاوم آثار أشعة الشمس ويحمي بشرتك منها، ليجعلها صافية بشكل دائم خالية من العيوب والشوائب.

كريم ليلي طبيعي لتفتيح البشرة

هذا الكريم المدهش يتكون من ملعقتين ممتلئتين من الأرز الأبيض النقي، ملعقتين كبيرتين من الحليب البقري السائل، ملعقة صغيرة من نشا الذرة، كوب من الماء، ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. الأرز فوائده معروفة في تبييض البشرة والنشا كذلك يفتح لونها ويزيل الشوائب من البشرة، كذلك يساعد على امتصاص الزيوت والدهون الزائدة عن الحد الطبيعي للبشرة، أما زيت جوز الهند فهو يقلل من ظهور البقع الداكنة على الوجه والتي تكون ناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أنه يزيل الخلايا الميتة من بشرة الوجه.

يمتلك الليمون أيضاً القدرة على تفتيح البشرة وتخليصها من البقع الداكنة التي تظهر عليها، كما أنه يزيد من نضارة البشرة من خلال زيادة إنتاج مادة الكولاجين في البشرة. ابدئي في خطوتك الأولى لتحضير الكريم بإضافة مقدار الأرز في إناء قابل للطهي مع مقدار الماء، ثم يطهى على النار إلى أن يتم الحصول على خليط الأرز، وبعدها يوضع في الخلاط ويُطحن جيداً حتى يتحول قوامه إلى عجيني أو كريمي.

كريم الأرز الياباني لتبييض البشرة

بعد الحصول على هذا الخليط الكريمي (كريم الأرز) يتم إضافة مقدار الحليب ثم يتم الدمج جيداً، ثم يتم إضافة بقية المقادير السابق ذكرها بشكل تدريجي مع تحريك المكونات بعناية بعد إضافة كل عنصر، نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة ويوضع في الثلاجة. يمكنك تطبيق هذا الكريم لتبييض جميع مناطق الجسم ومنطقة الوجه والرقبة على وجه الخصوص، إذا استخدمتيه كماسك لوجهك يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

أما إذا كنت ترغبين في استخدامه ككريم ليلي يكفي وضع طبقة رقيقة فقط من الكريم قبل توجهك للفراش كل ليلة، كرري هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع في حالة استخدامه كماسك لتفتيح البشرة، ويستخدم يومياً إذا قمت باستخدامه ككريم ليلي للعناية كلياً بالبشرة، ستحصلين على نتيجة رائعة منذ الاستعمال الثالث على الأكثر وسوف تصبح بشرتك صافية وبيضاء خالية من التصبغات والبقع الداكنة.