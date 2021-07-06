طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة في البيت بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة

طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة، تعتبر تورتة الشوكولاتة من أشهر وأشهى أنواع التورتات المفضلة للجميع، فالكبار والصغار يعشقونها، لما تحتويه من شوكولاته ولبن وكاكاو، وكل هذه المكونات الكل بلا استثناء يعشقها ويحبها وخصوصاً الشوكولاتة. طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة مقادير الكيك الشوكولاتة: كوب ونصف من الدقيق المخصص لعمل الكيك.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

2 عدد بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. كريمة الحشو “كريمة القهوة”: 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

3 ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

كوب من كريمة الكريم شانتيه الخام.

3 ملاعق من السكر البودر.

نصف كوب لبن مثلج. جناش الشكولاته الاقتصادي: 200 جرام من الشوكولاتة الخام.

نصف كوب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من كريمة الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من الزيت. الطريقة: أولاً طريقة الكيك: نضع البيض واللبن والسكر والزيت والفانيليا في الخلاط ونخلطهم جيداً حتى يتم ذوبان السكر.

ننخل الدقيق والكاكاو والملح والنسكافيه في وعاء خارجي ثم نضيف إليه خليط السوائل ويتم التقليب جيداً.

نقوم بصب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 35 إلى 45 دقيقة.

تترك الكيك لتبرد تماماً قبل التزين.

ثم بعد أن تبرد يتم تقسيمها إلى 3 طبقات. ثانياً كريمة الحشوة: في وعاء نقوم بخلط السكر والكاكاو والنسكافيه والماء الساخن ويتم التقليب جيداً.

وفي وعاء آخر نقوم بوضع الكريم شانتيه والسكر واللبن المثلج ونقوم بالضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى الحصول على قوام كريمي ثم نضيف الخليط الأول ويتم التقليب جيداً حتى يتجانس الخلطيين ببعض. ثالثاً الجناش: نضع الكريم شانتيه واللبن والزيت في وعاء على النار حتى يتم الغليان ثم نضيف إليه الشوكولاتة المبشورة ونقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً. رابعاً التزيين: نضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة من الكيك … وهكذا.

ثم نقوم بتغليف الكيك بالكريم شانتيه جيداً.

ثم نقوم بصب الجناش من فوق الكيك وتترك الكيك في الثلاجة حتى تتماسك تماماً ويتم تزينها ببشر الشوكولاتة والكريم شانتيه. الوسوم

طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة، تعتبر تورتة الشوكولاتة من أشهر وأشهى أنواع التورتات المفضلة للجميع، فالكبار والصغار يعشقونها، لما تحتويه من شوكولاته ولبن وكاكاو، وكل هذه المكونات الكل بلا استثناء يعشقها ويحبها وخصوصاً الشوكولاتة. طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة طريقة عمل تورتة الشوكولاتة بالقهوة مقادير الكيك الشوكولاتة: كوب ونصف من الدقيق المخصص لعمل الكيك.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

2 عدد بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. كريمة الحشو “كريمة القهوة”: 2 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

3 ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

كوب من كريمة الكريم شانتيه الخام.

3 ملاعق من السكر البودر.

نصف كوب لبن مثلج. جناش الشكولاته الاقتصادي: 200 جرام من الشوكولاتة الخام.

نصف كوب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من كريمة الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من الزيت. الطريقة: أولاً طريقة الكيك: نضع البيض واللبن والسكر والزيت والفانيليا في الخلاط ونخلطهم جيداً حتى يتم ذوبان السكر.

ننخل الدقيق والكاكاو والملح والنسكافيه في وعاء خارجي ثم نضيف إليه خليط السوائل ويتم التقليب جيداً.

نقوم بصب الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 35 إلى 45 دقيقة.

تترك الكيك لتبرد تماماً قبل التزين.

ثم بعد أن تبرد يتم تقسيمها إلى 3 طبقات. ثانياً كريمة الحشوة: في وعاء نقوم بخلط السكر والكاكاو والنسكافيه والماء الساخن ويتم التقليب جيداً.

وفي وعاء آخر نقوم بوضع الكريم شانتيه والسكر واللبن المثلج ونقوم بالضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى الحصول على قوام كريمي ثم نضيف الخليط الأول ويتم التقليب جيداً حتى يتجانس الخلطيين ببعض. ثالثاً الجناش: نضع الكريم شانتيه واللبن والزيت في وعاء على النار حتى يتم الغليان ثم نضيف إليه الشوكولاتة المبشورة ونقلب جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً. رابعاً التزيين: نضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريم شانتيه ثم طبقة من الكيك … وهكذا.

ثم نقوم بتغليف الكيك بالكريم شانتيه جيداً.

ثم نقوم بصب الجناش من فوق الكيك وتترك الكيك في الثلاجة حتى تتماسك تماماً ويتم تزينها ببشر الشوكولاتة والكريم شانتيه.

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