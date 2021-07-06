لن تتخيلي مفعول كريم الترمس الرهيب: لتفتيح وشد البشرة قبل العيد من اول استعمال2021

يعد مفعول كريم الترمس الرهيب من أفضل أنواع الكريمات المنزلية للحصول علي بشرة ناصعة البياض وخالية ومن العيوب قبل العيد، ويمكن أعداد كريم الترمس في المنزل بكل سهولة ودون تكلفة ولا تعب وهو فعال جدا في تفتيح وتنظيف البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه، ويمكن عمل أكثر من كريم مثل كريم الحلبة وكريم البطاطس وكريم النعناع للحصول علي بشرة مثالية قبل العيد، واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن مفعول كريم الترمس الرهيب في تفتيح وشد البشرة وجعلها بشرة مثالية قبل العيد بخطوات بسيطة2021.

مكونات مفعول كريم الترمس الرهيب في تفتيح البشرة من اول استعمال

سوف نتعرف اليوم علي مكونات الكريم الموجودة داخل كل منزل دون تكلفة لجعل بشرتك مثالية وناصعة البياض قبل العيد وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الترمس المطحون.

معلقتين من الزبادي.

معلقة من عصير الليمون.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة وسهلة جدا لتحضير كريم الترمس الخرافي في التفتيح قبل العيد بخطوات سهلة جدا وهي كالاتي:-

نحضر إناء ونضع بداخله الترمس المطحون ثم نضيف الزبادي وعصير الليمون ونقلبهم جيد ثم نضيف ماء الورد ونخلطهم حتي نحصل علي خليط متجانس ولين. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم نضع طبقة من الخليط علي الوجه قبل النوم ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نغسل البشرة جيداً. نكرر الطريقة والوصفة يوميا لمدة اسبوع قبل العيد للحصول علي بشرة وردية وناصعة البياض ومشدودة ومثالية قبل العيد.

مكونات كريم الترمس لإزالة التجاعيد من الوجه والكلف بشكل نهائي قبل العيد

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة لعمل الكريم الذي يقضي علي التجاعيد نهائيا بفضل الله وهي كالتالي;-

معلقتين من الترمس المطحون.

معلقتين من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكريم واستعماله علي البشرة بخطوات سهلة داخل المنزل دون تعب وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضيف الترمس والنشا ونخلطهم بماء الورد جيدا حتي يصبح مزيج متجانس. نقوم بتنظيف البشرة ثم نضع الخليط علي البشرة بشكل متساوي ونتركها لمدة 30 دقيقة حتي يجف ثم نغسل البشرة جيدا بالماء. ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر اول اكثر للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد بشكل نهائي مع الاستمرار علي الوصفة.

فوائد استخدام الكريم للبشرة وتفتيحها

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الكريم للبشرة ويساعد بشكل كبير في تفتيحها وهي كما يلي:-