أفضل كريم لشد الوجه وتبييضه وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة أحسن من البوتوكس

افضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه وإنتاج الكولاجين للبشرة هو الحل الأمثل والبديل لمنتجات العناية بالبشرة، يبحث عنه الكثير من الفتيات للتخلص من ترهلات البشرة والشوائب التي تظهر عليها، ولأن الحصول على كريم ذو جودة عالية ويعطي نتائج مبهرة سيتطلب مبالغ باهظة، لذلك ينصح الكثير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة استخدام الحلول البديلة والتي لها نفس المفعول في شد الوجه وإنتاج الكولاجين للبشرة، وأيضا لا يوجد لها أي أثار جانبية، لذلك سوف نقدم إليكم في هذا المقال طريقة صنع كريم لشد الوجه بالكولاجين للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة والشوائب الموجودة بالبشرة فتابعونا.

أفضل كريم لشد الوجه

يحتوي هذا الكريم على زيت جوز الهند وزبدة الشيا وهم معروفين بأن فوائدهما لا تعد ولا تحصى لشد البشرة وترطيبها و تحفيز إنتاج ماده الكولاجين، وبالتالي يساعدون في مكافحة التجاعيد وشد الترهلات فقط احضري المكونات التالية:

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.

احضري إناء صغير وضعي فيه زيت جوز الهند وزبدة الشيا وضعيهم على حمام مائي ساخن حتى تمتزج كافة المكونات سوياً.

ثم أضيفي اليهم زيت اللوز الحلو واخفقي المكونات، بعد ذلك يتم رفع الخليط من على الحمام المائي ويتم إضافة كبسولة الفيتامين، ويتم وضع الخليط في عبوة محكمة، الغلق وتوضع جانبا حتى يتم استخدامها.

يتم استخدام هذا الكريم على البشرة بشكل يومي قبل النوم مباشرة و يترك حتى صباح اليوم التالي.

ومع استخدام هذا الكريم بشكل مستمر سوف تلاحظين نتائج مبهرة منذ أول أسبوع من الاستخدام.

خطوات عمل كريم طبيعيتجربتي مع كريم شد الوجه

تجربتي مع كريم شد الوجه كانت مبهجة جدا، حيث يعطي هذا الكريم نضاره وإشراقه غير طبيعية للبشرة، وكانت مكونات هذا الكريم كتالي:

ملعقة واحدة من الأرز.

كوب كبير من الماء.

ملعقة من النشا.

كبسولة من فيتامين E.

احضري وعاء وضعي به ملعقة الأرز بعد غسلها، ثم أضيفي إليها الماء ونتركهم على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى تغلي.

ثم أضيفي اليهم ملعقة نشا، واتركي الخليط لمدة عشر دقائق حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك احضري الخلاط الكهربائي وضعيه فيه ، وقومي بخفقه جيدا حتى يصبح ذات قوام كريمي و ناعم.

ثم اضيفي إليه الفيتامين واستمري في الخفق مرة أخرى .

ويتم الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة ويتم استخدامه على البشرة بشكل يومي قبل النوم.

وبعد مرور ثلاث أيام سوف تلاحظين الفرق وكانت هذه تجربتي مع كريم شد الوجه

خطوات عمل كريم شد البشرة