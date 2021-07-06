طريقة عمل كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه وتفتيحه وإزالة التجاعيد من أول استعمال

كريم النشا والحلبة ، من الكريمات التي تحتوي على العديد من الفوائد الجمالية التي تخص البشرة، وتحميها من عوامل الطبيعية الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البشرة، كما يمنح الوجه النضارة والتفتيح الكامل ويحميه من البثور والحبوب ويمنع ظهورها مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك يعتبر كريم طبيعي يساعد على تسمين الوجه، ويزيل التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تواجه أغلب النساء، وهو من الكريمات سريعة التحضير في المنزل بكل سهولة، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي تسبب المشاكل على مدى استعمالها، وهناك كريمات أخرى مصنوعة من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة مثل كريم النشا والقهوة الذي يعمل على إزالة التجاعيد، وكريم لبان الذكر الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، وكريم السمسم والنشا الرائع في شد الوجه وتسمينه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والحلبة الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل سريع وبخطوات بسيطة وسهلة في المنزل.

ملعقة كبيرة من الحلبة البودر.

مقدار ملعقة كبيرة من الكركم.

كوب من الماء.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

كبسولة من فيتامين E.

مكونات كريم النشا والحلبةطريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحلبة الرهيب في تسمين الوجه وتفتيحه مثل القطن بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر بوله متوسطة الحجم تكون قابلة للحرارة ونضع بها الحلبة والكركم وماء ونقلبهم على نار هادئة حتى يغلي الخليط جيدًا. نرفع الوعاء من على النار ونصفيه جيداً، ثم نأخذ ماء الحلبة ونضيف له النشا وجل الصبار ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام كريمي. نضيف زيت اللوز، وفيتامين E ونقلبهم مرة ثانية حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام، ثم ندهن الوجه بماء الورد، ثم نتركه حتى يجف. ندهن الوجه بالكريم ،ثم نتركه مدة ساعة على الأقل حتى يتشربه الوجه جيداً. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد حتى نغلق مسام الوجه، ونكرر وضع الكريم على الوجه يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل ماسك الحلبة والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على مكونات الماسك وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على خطوات تحضير ماسك الحلبة والنشا بالمنزل وهى كما يلي:-