طريقة عمل صابونة الألوفيرا الطبيعية لمنع ظهور حب الشباب وحماية البشرة

صابونة الألوفيرا الطبيعية من أنواع الصابون التى تعمل على حماية البشرة، على عكس أنواع الصابون الأخرى التي تحتوى على نسبة عالية من الكيماويات ، و التى تكون مضرة جداً للبشرة وأحياناً تزيد من مشاكل البشرة وليس علاجها، مما جعل الكثير من الناس يبحثون عن كيفية صناعة الصابون فى المنزل بطريقة طبيعية ولا يوجد بها أى مواد مضرة للبشرة، بل بالعكس فئه تحتوى على مواد مغذية للبشرة وتزيد من نضارتها وتبعد عنها الالتهابات التى تحدث من أنواع الصابون الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم اليوم هذا النوع من الصابون الطبيعى الذى يحتوى الفيتامينات والمعادن المغذية للبشرة وكذلك تخلصك من الالتهابات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صابونة الألوفيرا الطبيعية. مكونات صابونة الألوفيرا الطبيعية مكونات صابونة الألوفيرا الطبيعية تتكون صابونة الألوفيرا الطبيعية من مكونات بسيطة جداً وكلها مفيدة للبشرة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١ صابونة أطفال مبشورة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

١/٢ كوب من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون النقي.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صابونة الألوفيرا الطبيعية سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: نحضر وعاء مناسب يمكن وضعه على النار. ونضع به جل الألوفيرا وكوب الماء ونخلطهم جيداً. ثم نضيف إليهم صابونة الأطفال المبشورة ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نضعها على نار هادئة حتى يذوب الخليط مع بعضه تماماً. وننزله بعدها من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نصب الخليط فى وعاء لتشكيل الصابونة كما نريد. ونتركها حتى تجف وتصبح كالصابون العادى. ثم نستخدمها بشكل يومى للحفاظ على البشرة. فوائد جل الألوفيرا يعمل كمقشر طبيعى للبشرة ويخلصك من الجلد الميت والبكتيريا الضارة المتراكمة على الوجه. يخلصك من البقع الداكنة لانه يعمل على تهبيط عمل الإنزيم المسؤل عن تغيير لون الجلد. يؤخر من ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة، حيث إنه يساعد على إنتاج الكولاجين الذى يجعل الجلد أكثر مرونة. يقى من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء ويعمل ومضاد للالتهاب فى الغدد الدهنية. يخلصك الجلد من الجفاف حيث انه يحتوى على كمية كبيرة من الماء وهذا يساعد على ترطيب الوجه والبشرة بدون ترك آثار دهنية بها. يساعد فى التخفيف من حروق الشمس وتهيئتها وتبريدها. الوسوم

صابونة الألوفيرا الطبيعية من أنواع الصابون التى تعمل على حماية البشرة، على عكس أنواع الصابون الأخرى التي تحتوى على نسبة عالية من الكيماويات ، و التى تكون مضرة جداً للبشرة وأحياناً تزيد من مشاكل البشرة وليس علاجها، مما جعل الكثير من الناس يبحثون عن كيفية صناعة الصابون فى المنزل بطريقة طبيعية ولا يوجد بها أى مواد مضرة للبشرة، بل بالعكس فئه تحتوى على مواد مغذية للبشرة وتزيد من نضارتها وتبعد عنها الالتهابات التى تحدث من أنواع الصابون الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم اليوم هذا النوع من الصابون الطبيعى الذى يحتوى الفيتامينات والمعادن المغذية للبشرة وكذلك تخلصك من الالتهابات، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صابونة الألوفيرا الطبيعية. مكونات صابونة الألوفيرا الطبيعية مكونات صابونة الألوفيرا الطبيعية تتكون صابونة الألوفيرا الطبيعية من مكونات بسيطة جداً وكلها مفيدة للبشرة وغير مكلفة وهى كمايلي: ١ صابونة أطفال مبشورة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

١/٢ كوب من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون النقي.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل صابونة الألوفيرا الطبيعية سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: نحضر وعاء مناسب يمكن وضعه على النار. ونضع به جل الألوفيرا وكوب الماء ونخلطهم جيداً. ثم نضيف إليهم صابونة الأطفال المبشورة ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نضعها على نار هادئة حتى يذوب الخليط مع بعضه تماماً. وننزله بعدها من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نصب الخليط فى وعاء لتشكيل الصابونة كما نريد. ونتركها حتى تجف وتصبح كالصابون العادى. ثم نستخدمها بشكل يومى للحفاظ على البشرة. فوائد جل الألوفيرا يعمل كمقشر طبيعى للبشرة ويخلصك من الجلد الميت والبكتيريا الضارة المتراكمة على الوجه. يخلصك من البقع الداكنة لانه يعمل على تهبيط عمل الإنزيم المسؤل عن تغيير لون الجلد. يؤخر من ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة، حيث إنه يساعد على إنتاج الكولاجين الذى يجعل الجلد أكثر مرونة. يقى من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء ويعمل ومضاد للالتهاب فى الغدد الدهنية. يخلصك الجلد من الجفاف حيث انه يحتوى على كمية كبيرة من الماء وهذا يساعد على ترطيب الوجه والبشرة بدون ترك آثار دهنية بها. يساعد فى التخفيف من حروق الشمس وتهيئتها وتبريدها.

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