طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت بمذاق لذيذ ومكونات سهلة

تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة المفضلة عند الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، وتتسم البيتزا بالمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل عجينة البيتزا في النزل بكل سهولة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا مقادير عجينة البيتزا 2 كوب من الطحين عادي.

ملعقتان من الخميرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب مياه دافئة.

معلقة من الملح.

رشة من السكر. طريقة التحضير الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه المياه الدافئة والخميرة والسكر ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وتركها لمدة دقائق لحين أن تفور. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والملح ثم القيام بوضع الزيت وخليط الخميرة ويتم العجن جيداً باستخدام اليدين لحين أن يظهر أمامكم عجينة متماسكة. القيام بنقل العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق وبعد ذلك يتم تقليب العجينة في الإناء من أجل أن تغطى بالزيت ويتم تغطية الوعاء باستخدام ورق البلاستيك ويتم تركه في مكان دافئ. بعد أن تتخمر العجينة يتم فردها في صينية البيتزا ويتم وضع صوص البيتزا ويتم حشوها بالحشو المفضل ويتم خبزها. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية طريقة التحضيرطريقة عمل عجينة البيتزا الطرية المقادير كأس إلا ربع من المياه.

ملعقتان من الخميرة.

ثلاثة أكواب إلا ربع طحين.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير الحصول على وعاء ويتم وضع فيه نصف كمية من السكر والدقيق والملح والخميرة ويتم التقليب جيداً. القيام بإضافة المياه مع ملعقتين ويتم العجن جيداً، بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية. إضافة المياه للعجن بصورة جيدة، الاستمرار في العجن لحين أن تتماسك العجينة. الحصول على إناء كبير ويتم دهنه بالزيت وبعد ذلك يتم وضع العجينة فيه ثم تغطيته بقطعة من القماش. يتم وضع كمية من الدقيق على سطح ويتم فرد العجينة. يتم نقل العجينة إلى صينية بيتزا وتركها لحين أن تتخمر لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم دهن العجينة بزيت الزيتون ويتم استخدام شوكة من أجل عمل ثقوب في العجينة. بعد ذلك يتم وضع صوص البيتزا والحشوة التي ترغبون فيها ويتم خبزها في الفرن. طريقة التحضير الوسوم

تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة المفضلة عند الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، وتتسم البيتزا بالمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل عجينة البيتزا في النزل بكل سهولة. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا مقادير عجينة البيتزا 2 كوب من الطحين عادي.

ملعقتان من الخميرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب مياه دافئة.

معلقة من الملح.

رشة من السكر. طريقة التحضير الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه المياه الدافئة والخميرة والسكر ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض وتركها لمدة دقائق لحين أن تفور. بعد ذلك يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والملح ثم القيام بوضع الزيت وخليط الخميرة ويتم العجن جيداً باستخدام اليدين لحين أن يظهر أمامكم عجينة متماسكة. القيام بنقل العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق وبعد ذلك يتم تقليب العجينة في الإناء من أجل أن تغطى بالزيت ويتم تغطية الوعاء باستخدام ورق البلاستيك ويتم تركه في مكان دافئ. بعد أن تتخمر العجينة يتم فردها في صينية البيتزا ويتم وضع صوص البيتزا ويتم حشوها بالحشو المفضل ويتم خبزها. طريقة عمل عجينة البيتزا الطرية طريقة التحضيرطريقة عمل عجينة البيتزا الطرية المقادير كأس إلا ربع من المياه.

ملعقتان من الخميرة.

ثلاثة أكواب إلا ربع طحين.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير الحصول على وعاء ويتم وضع فيه نصف كمية من السكر والدقيق والملح والخميرة ويتم التقليب جيداً. القيام بإضافة المياه مع ملعقتين ويتم العجن جيداً، بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية. إضافة المياه للعجن بصورة جيدة، الاستمرار في العجن لحين أن تتماسك العجينة. الحصول على إناء كبير ويتم دهنه بالزيت وبعد ذلك يتم وضع العجينة فيه ثم تغطيته بقطعة من القماش. يتم وضع كمية من الدقيق على سطح ويتم فرد العجينة. يتم نقل العجينة إلى صينية بيتزا وتركها لحين أن تتخمر لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم دهن العجينة بزيت الزيتون ويتم استخدام شوكة من أجل عمل ثقوب في العجينة. بعد ذلك يتم وضع صوص البيتزا والحشوة التي ترغبون فيها ويتم خبزها في الفرن. طريقة التحضير

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