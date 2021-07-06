معلقة مذهلة ضعيها في الشامبو ولن يتوقف الشعر عن الطول والغزارة والكثافة نتيجة جباره

معلقة مذهلة ضعيها في الشامبو ولن يتوقف الشعر عن الطول والغزارة، دائما الشعر الطويل المميز هو من ضمن الأشياء التي يبحث عليها جميع الفتيات والنساء إذا كان في جميع الدول العربية، ودائما يتساءلون ما هي الطريقة الأفضل لتطويل الشعر مثل الهنود لذلك وجدنا أن استخدام بعض الوصفات السحرية، والطبيعية التي لديها تطور هائل للشعر مما يؤدي الى لمعانه و التخلص من التقصف وتساقط وكل هذا قد يتطلب من استخدامها بشكل صحيح ولهذا السبب جئنا اليوم باستخدام الوصفات الطبيعية كل ما عليك عزيزتي أن تتابعي معي المقال لكافة التفاصيل التي تتواجد فيه.

معلقة مذهلة ضعيها في الشامبو ولن يتوقف الشعر عن الطول والغزارة

الماسك يعمل على تقوية البصيلات الضعيفة التي تؤثر عليه بشكل سلبي مما يؤدي الى تساقطه ولكن عند استخدامنا لبعض الوصفات الطبيعية يتم تقوية بصيلات الشعر بشكل أفضل.

تعمل ايضا الوصفات الطبيعية على تحليل الدم واتباع وتنظيم الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤدي إلى زيادة بصيلة الشعر.

تعمل ايضا على زيادة نمو الشعر بشكل طبيعي عند الاستخدام المتكرر لبعض الوصفات التي سوف نتحدث عنها.

مميزاته:-

هذه الوصفة عند استخدامها لمدة اسبوع سوف تزيد نمو الشعر 2 سم.

ولكن عند الاستمرار لهذه الوصفة سوف يتم مضاعفة الشعر.

زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من القهوة.

شامبو الاستحمام.

ماء فلتر

أولا يجب أن نقوم بوضع زيت جوز الهند مع القهوة

ثم نقوم باضافة كل هذا إلى الشامبو مع اضافة كمية قليلة من ماء الفلتر النقي

نبدأ بخلط هذه المكونات جيدا و رج الزجاجة لكي يتم تحفيز نمو الشعر بشكل أسرع والحصول ايضا على افضل النتائج عند استخدامه بشكل أكثر.

يجب الآن أن نقوم بوضع هذا المزيج على الشعر مع تدليك فروة الراس جيدا.

ثم نقوم بغسل فروة الرأس وسوف نحصل على النتائج المرغوب فيها من لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات :

زيت الزيتون.

فيتامين E

شامبو

أولا يجب أن نقوم بوضع جميع المكونات من زيت الزيتون، والفيتامين في زجاجة شامبو.

هذا الماسك يعتبر بروتين قوي لتقوية بصيلات الشعر مما يزيد إلا لمعانه ونعومته.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدا.

انتظر يا عزيزتي لمده نصف ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيدا.

وسوف نقوم باستخدام هذا الماسك مرتين في الاسبوع اللي وسوف تلاحظ النتائج الافضل على الاطلاق.

طريقة التحضير