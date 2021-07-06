يعد كريم النشا والخيار السحري ، افضل كريم يساعد في تنعيم وترطيب البشرة، وهو مغذي للبشرة بشكل كبير، ويساعد علي التنعيم والترطيب فوري بشكل فعال جدا، ويمكن استخدام النشا لتفتيح ايضا مثل كريم النشا والليمون ومثل كريم النشا والكركم، ونقدم اليوم من وخلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن كريم النشا والخيار السحري لترطيب وتنعيم البشرة فوري2021.

مكونات كريم النشا والخيار السحري لترطيب وتنعيم البشرة

سوف نتعرف علي مكونات الكريم السحري الذي يساعد علي ترطيب وتنعيم البشرة ومغذي بشكل كبير وفوري وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من عصير الخيار.

معلقة من زيت اللوز.

معلقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لتحضير الكريم بخطوات سهلة جدا داخل المنزل دون تكلفة ولا تعب وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه النشا ونتركه جانبا ثم نقطع ثمرة الخيار في الخلاط ونخلطها حتي نحصل علي عصير خيار. ثم نأخذ ثلاث معالق من عصير الخيار ونضيفهم علي النشا ونقلبهم جيدا ثم نضيف زيت اللوز وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نغسل البشرة جيدا باستخدام الماء ثم نضع طبقة من الكريم علي الوجه في المساء ونتركه لمدة تتراوح من بين نصف ساعة إلي ساعة. ونكرر الوصفة يوميا لمدة اسبوع وستلاحظين الفرق الكبير في ترطيب وتنعيم البشرة فوري بشكل خرافي بفضل الله.

مكونات كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة فوري حتي عشر درجات

سوف نتعرف علي المكونات لتحضير الكريم بشكل بسيط في المنزل بمكونات طبيعية وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الكريم بخطوات سهلة للغاية داخل المنزل وهي كالتالي:-

نحضر إناء كبير ونضع فيه النشا ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب المكونات جيدا حتي تتجانس بشكل كبير ويصبح خليط متجانس.

نغسل الوجه ثم نضع طبقة من الكريم علي الوجه بتساوي ونترك الكريم لمدة تتراوح من بين 20دقيقة الي 30دقيقة.

قم نغسل الوجه ونكرر الوصفة يوميا لمدة اسبوع للحصول علي أفضل نتائج من التفتيح بفضل الله.