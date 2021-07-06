طريقة عمل صابونة الأرز السحرية الاختراع الياباني لتبييض العرائس قبل الزفاف

صابونة الأرز السحرية ، من أفضل أنواع الصابون التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم بشكل طبيعي، ولها قدرة فعالة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتزيل الاسمرار بشكل طبيعي من الجسم والوجه، وتجعل البشرة صافية وخالية تماماً من التجاعيد، وتقلل من ظهور الحبوب والبثور وعلامات تقدم العمر المزعجة، وتزيد من جمال ونضارة الوجه وتجعل ملمسه ناعم مثل الحرير، وتزيل التصبغات وتنظف البشرة من الشوائب، وتجدد خلايا الجلد التالفة وتعيد شبابها من جديد، وتوجد نواع كثيرة من الصابون التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل صابونة البقدونس التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وصابونة لبان الذكر التي تعمل على ترطيب البشرة وإزالة النمش والبثور والحبوب من الوجه، وصابونة الكركم التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة الأرز السحرية لتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات بسيطة في المنزل وبدون تكلفة. مكونات صابونة الأرز السحرية مكونات صابونة الأرز السحرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابونة الرائعة وهى كالتالي:- طبق صغير من صابون الغار المبشور.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من عسل النحل الأبيض.

كوب من مطحون الأرز الناعم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الأرز السحرية لتبييض العرائس وهى كما يلي:- نحضر بوله كبيرة ونضع بها الصابون المبشور، ثم نضعها على حمام من الماء الساخن ونقلب حتى تذوب الصابونة جيداً. نضيف إليها زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون ونقلب حتى تمتزج المكونات. نقوم بوضع مطحون الأرز الناعم ونقلب الخليط جيداً حتى يصبح مثل الكريم. نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه جانباً، ثم نحضر قوالب الصابون وندهنها بالفازلين ونرشها بالنشا حتى لا يلتصق الخليط. نصب الخليط داخل القوالب، ثم ندخله الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتماسك الخليط جيداً ويصبح مثل الصابون. نقوم باستخدام الصابونة يومياً على البشرة قبل موعد الزفاف حتى تصبح بيضاء مثل الثلج. طريقة عمل كريم الأرز والحليب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:- نحضر بوله ونضع كوب من الأرز وثلاث أكواب من الماء الساخن، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب حتى يستوي الأرز ويصبح طري للغاية.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الأرز وربع كوب من الحليب ونخفقهم مع بعض حتى يصبح مثل الكريم.

نضيف ملعقة من الفازلين، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت جوز الهند، ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار علبة كبيرة ونضع الكريم داخلها ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

نقوم بدهن الوجه بالكريم ونتركه لمدة ساعة كاملة على الوجه حتى نحصل على أفضل النتائج.

نغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام، ونكرر وضع الكريم كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض بشكل طبيعي. الوسوم

صابونة الأرز السحرية ، من أفضل أنواع الصابون التي تساعد على تفتيح البشرة والجسم بشكل طبيعي، ولها قدرة فعالة على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتزيل الاسمرار بشكل طبيعي من الجسم والوجه، وتجعل البشرة صافية وخالية تماماً من التجاعيد، وتقلل من ظهور الحبوب والبثور وعلامات تقدم العمر المزعجة، وتزيد من جمال ونضارة الوجه وتجعل ملمسه ناعم مثل الحرير، وتزيل التصبغات وتنظف البشرة من الشوائب، وتجدد خلايا الجلد التالفة وتعيد شبابها من جديد، وتوجد نواع كثيرة من الصابون التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل صابونة البقدونس التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وصابونة لبان الذكر التي تعمل على ترطيب البشرة وإزالة النمش والبثور والحبوب من الوجه، وصابونة الكركم التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة الأرز السحرية لتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات بسيطة في المنزل وبدون تكلفة. مكونات صابونة الأرز السحرية مكونات صابونة الأرز السحرية سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابونة الرائعة وهى كالتالي:- طبق صغير من صابون الغار المبشور.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتين من عسل النحل الأبيض.

كوب من مطحون الأرز الناعم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الأرز السحرية لتبييض العرائس وهى كما يلي:- نحضر بوله كبيرة ونضع بها الصابون المبشور، ثم نضعها على حمام من الماء الساخن ونقلب حتى تذوب الصابونة جيداً. نضيف إليها زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون ونقلب حتى تمتزج المكونات. نقوم بوضع مطحون الأرز الناعم ونقلب الخليط جيداً حتى يصبح مثل الكريم. نرفع الوعاء من على الماء الساخن ونتركه جانباً، ثم نحضر قوالب الصابون وندهنها بالفازلين ونرشها بالنشا حتى لا يلتصق الخليط. نصب الخليط داخل القوالب، ثم ندخله الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتماسك الخليط جيداً ويصبح مثل الصابون. نقوم باستخدام الصابونة يومياً على البشرة قبل موعد الزفاف حتى تصبح بيضاء مثل الثلج. طريقة عمل كريم الأرز والحليب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:- نحضر بوله ونضع كوب من الأرز وثلاث أكواب من الماء الساخن، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب حتى يستوي الأرز ويصبح طري للغاية.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الأرز وربع كوب من الحليب ونخفقهم مع بعض حتى يصبح مثل الكريم.

نضيف ملعقة من الفازلين، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت جوز الهند، ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار علبة كبيرة ونضع الكريم داخلها ونتركها لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

نقوم بدهن الوجه بالكريم ونتركه لمدة ساعة كاملة على الوجه حتى نحصل على أفضل النتائج.

نغسل الوجه بالماء البارد حتى نغلق المسام، ونكرر وضع الكريم كل يوم قبل النوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض بشكل طبيعي.

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