طريقة حساب كتلة الجسم تعتبر واحدة من القياسات المعروفة التي يتم من خلالها تعرف الأفراد على مدى النحافة أو البدانة أو تعرض أجسامهم إلى السمنة أو الوزن الزائد، ويتم قياس كتلة الجسم من خلال مجموعة من المؤشرات للجسم والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وسوف نتعرف على هذا الأمر بالتفصيل من خلال هذا المقال.

طريقة حساب كتلة الجسم

يستطيع الأفراد بسهولة أن يقوموا بحساب كتلة الجسم من خلال المؤشرات التي تظهر عند استخدام مؤشر حساب كتلة الجسم، وأهم هذه الأمور:

الأفراد الذين يظهر مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من 18 ونصف يشير إلى أن هؤلاء الأفراد لديهم نقص في الوزن أو النحافة.

الأشخاص الذين يظهر مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 18 ونصف 24.9 فيشير المؤشر إلى يتمتعون بالوزن الطبيعي.

إذا ظهر مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29.9 فإن هؤلاء الأفراد يعانون من الوزن الزائد.

أما الأفراد الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لهم يتراوح بين 30 و35 فإنهم يعانون من البدانة والسمنة المفرطة.

وإذا ظهر مؤشر كتلة الجسم بين 35 و40 فإن هؤلاء الأفراد يعانون من الزيادة الكبيرة في الوزن.

أما إذا كان مؤشر كتلة الجسم يتوقف عند 40 فإن الشخص يعاني من السمنة المفرطة.

مسائل على حساب مؤشر كتلة الجسم

هناك معادلة يتم من خلالها حساب هذا المؤشر، وهي مؤشر كتلة الجسم يساوي مربع الطول على الوزن.

حيث أن الأشخاص الذين تكون أوزانهم 100 كيلوغرام وأطوالهم 1.7 متر يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم لهم من خلال هذا القانون.

مؤشر كتلة الجسم يساوي 1.7 في 1.7 ثم يتم قسمة هذا الناتج على 100 كيلوغرام.

تظهر النتيجة 34 وستة من عشرة، وهنا نجد أن هذا الشخص يعاني من زيادة كبيرة في الوزن.

الوزن المثالي يرتبط بطول الشخص وعمره، ولا يوجد الوزن المثالي لجميع الأفراد.

بسبب اختلاف الجنس والطول وتركيب الجسم الإنسان، وما يحتوي عليه من العضلات والدهون وحجم الهيكل.

ويحاول الجميع أن يتعرفوا على الوزن الصحي حتى يتمكنوا من الوصول إليه.

والحفاظ على أجسامهم حتى لا تتعرض إلى الإصابة بالكثير من الأمراض.

ويمكن أن تسيطر على السمنة المفرطة وتتجنب خطر الإصابة المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأفراد وأهمها السمنة المفرطة والتي ينتج عنها العديد من الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى أمراض القلب.

الوزن المثالي بالنسبة إلى الطول والعمر