طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفة جديدة في عيد الأضحى

إليكم طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفة مختلفة لعيد الأضحى؛ فهي من أنواع اللحوم التي يفضلها كثير من الأشخاص ويكثر ذبح الذبائح وطهي اللحوم في عيد الأضحى لذلك يجب أن تكون طريقة التحضير مختلفة إلى حد ما بمكونات جديدة من التوابل مع إضافة صلصة الأعشاب إليها لإسعاد جميع أفراد الأسرة.

لكي يتم تحضير اللحمة الضاني بوصفة جديدة عليك أولاً تجهيز مكونات تحضير الوصفة وهي عبارة عن:

فخذ عظم من اللحم الضاني

ثمانية فصوص من الثوم.

ربع كوب من عصير الليمون الحامض.

ثلاث ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل المفرومة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان من الفلفل الأسود المطحون.

مكونات الصلصة:

كوبان من البصل المقطع الى مكعبات صغيرة.

كوبان من مرق الدجاج.

كوب من الأعشاب الطازجة المفرومة مثل البقدونس وإكليل الجبل.

بعد ذلك يمكنك تحضير لحم الضأن من المكونات السابقة وشويه في الفرن مع تحضير الصلصة وتقديمها بجانبه على مائدة طعامك في أيام عيد الأضحى، فقط عليك اتباع الخطوات التالية: