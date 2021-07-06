طريقة عمل بلح الشام اللذيذ بمكونات بسيطة وطعم روعةمثل الجاهز

يعتبر بلح الشام من أشهر الحلويات الشامية، وسمى بهذا الاسم لأنه يشبه البلح عند تشكيله، وينتشر في جميع البلاد العربية لمذاقه الشهي والمميز،ويعد مصدر غني بالسعرات الحرارية والدهون لإحتوائه على البيض والدقيق والسكر، وهو محبب للأطفال والكبار لأنه يتمتع بطعم طيب ولذيذ، ولذلك تحرص الأمهات على صنعه بالمنزل، حيث يتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، كما أنه سريع التحضير ومغذي لأطفالنا، ويمكن إعداده بالطريقة التقليدية باستخدام البيض أو بدونه حسب الذوق، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بلح الشام بمكونات بسيطة وطعم مثل الجاهز.

مكونات عمل بلح الشام

تتميز المكونات بأنها غير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ، كما تتمتع بالقيمة الغذائية العالية التي تمنح الجسم الطاقة، وهى كالتالي:-

كوب ونصف ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت.

3 ملاعق كبيرة نشا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة سميد ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة العمل

تتكون طريقة عمل بلح الشام من خطوات سهلة وبسيطة، وهى كالتالي:-

نخلط الماء والزبدة والسكر في إناء ويتم وضعه على النار حتى الغليان.

نخلط الدقيق والسميد والنشا ويضافوا تدريجيا على المكونات السابقة مع التقليب بالملعقة الخشبية.

نستمر في التقليب حتى يصبح العجين ناعم ومتماسك.

نترك العجين حتى يبرد ثم نضيف البيض والفانيليا تدريجيا مع التقليب

نشكل كل كمية العجين على صينية مدهونة باستخدام كيس الحلواني، ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نقلي العجين في زيت ساخن حتى نحصل على لون ذهبي وجميل.

يتم وضع بلح الشام في الشربات البارد، ويصبح جاهز للأكل.

طريقة عمل الشربات

يتم تحضير الشربات بوضع 2 كوب سكر مع كوب ماء على النار حتى الغليان، ثم نضيف قطرات من عصير الليمون، يرفع الشربات من على النار ويترك ليبرد.

طريقة العمل بدون استخدام البيض

المكونات

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة زيت أو زبدة.

ملعقة كبيرة من الشربات الثقيل أو عسل النحل.

كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

تتميز طريقة التحضير بسهولتها وتتم بالخطوات التالية:-