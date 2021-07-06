طريقة عمل كريم البطاطس السحري في تفتيح البشرة وشد الوجه خلال أيام معدودة

يعتبر كريم البطاطس السحري ، من أفضل أنواع الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها خلال أيام قليلة، وهي وصفة فعالة وقوية تساعد علي إزالة التجاعيد والأوساخ من الوجه، يعطي هذا الخليط نضارة وإشراق غير عادي للبشرة مما يجعلها أكثر جاذبية، وتوجد نسبة كبيرة جداً من الفيتامينات والعناصر المضادة للأكسدة، التي تساعد علي ترطيب البشرة ونعومتها، ويمكن عمل هذا الكريم في المنزل بكل سهولة لأن جميع مكوناته متوفرة في جميع المنازل، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل الثلج، سوف تحصلين من بعد استخدام هذه الوصفة علي بشرة صافية وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، هذا النوع من الكريمات تبحث عليه جميع السيدات لأنه يعتبر من أقوي الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة عشر درجات وبشكل سريع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم البطاطس السحري في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم البطاطس السحري

تعرفي من خلال هذه المقالة علي أبسط مكونات هذا الكريم الرهيب في التفتيح وهي كما يلي:-

حبة من البطاطس مهروسة.

معلقة من النشا.

مقدار معلقة كبيرة من الزبادي.

نصف معلقة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه السطور الأتية علي طريقة تحضير كريم البطاطس السحري في شد الوجه وتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط، ونضع به البطاطس المهروس والنشا، ونخلطهم جيداً مع بعض. ثم نضيف بعد ذلك الزبادي وعسل النحل ،ونستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات وتصبح متجانس. نضع بعد ذلك عصير الليمون ونقلب حتي يصبح الخليط كريمي متماسك، ثم نحضر علبة نظيفة ونضع بها الخليط ونتركها في الثلاجة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

أهم فوائد كريم البطاطس للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم الرائع سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-