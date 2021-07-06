طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بنفس طعم الجاهز بالضبط

طريقة عمل شاورما الفراخ من الوصفات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة مثل غيرها من الوجبات السريعة التي يعشقها الأبناء أيضاً مثل البيتزا والكريب، ولكن الأطفال والشباب كثيراً ما يتهافتون على شرائها جاهزة من المحلات والمطاعم نظراً لطيب مذاقها، كما أن سعرها ليس مبالغ فيه ولكن بالطبع يمكن لكل أم تقديم هذه الوجبة لأفراد أسرتها بطريقة أكثر أماناً وجودة وأيضاً أوفر في التكلفة، والأهم من ذلك كله التأكد من مدى صحة ونظافة ما تقدمه لأبناءك خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع خلال السنوات القليلة الماضية، وإليكم خطوات وطريقة التحضير كما يلي. طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وسريعة: طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وسريعة: المكونات والمقادير: فراخ مقطعة إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

بصل مقطع شرائح.

قطع طماطم مكعبات بدون بذر.

فلفل أخضر مكعبات.

بقدونس.

زيت نباتي.

التوابل:

ملح.

زعتر.

جنزبيل.

رشة سكر.

فلفل أسود.

جبهات بدرة.

رشة بابريكا.

½ ملعقة خل.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة تحضير شورما الدجاج في المنزل: طريقة تحضير شورما الدجاج في المنزل: نقوم بإضافة جميع التوابل إلى قطع الفراج ثم الخل ونقلبهم جيداً ونتركها لمدة على الأقل ساعتين ويفضل أن تزيد حتى تأخذ قطع الدجاج من طعم التوابل ونكهتها. ومن ثمة في طاسة على نار عالية بها زيت ساخن نقوم بإضافة الفراج ونفردها في الطاسة دون تحريكها لمدة دقيقة تقريباً أو حتى يبدأ لونها فى التغيير، وهذه الخطوة مهمة حتى لا تنزل الفراخ سائلها وتصبح جافة وناشفة. بعد أن تبدأ في أخذ لون نقوم بتحريكها قليلاً حتى تنضج ثم نبدأ بإضافة البصل والطماطم والفلفل ونحركهم لمدة خمس دقائق حتى يظل الخضار متماسك ومحتفظ بنكهته، نضيف البقدونس آخر شئ ونقلبه قليلاً ثم نرفعه من النار. آخر خطوة نقوم بوضع قطعة من ورق الفويل في منتصف الطاسة ونضع بها قطعة من الفحم ونطفيهاوبملعقة من الزيت أو السمن ونغطي الطاسة بسرعة لمدة عشر دقائق، حتى نحتجز دخان الفحم بالداخل ليعطي نكهة المشوي على الفحم. بعدها تكون الشاورما جاهزة لعمل أفضل وأطعم سندوتشات سواء بعيش الكريب أو الرقاق الطري، مع إضافة الثومية أو المايونيز والكاتشب. الوسوم

طريقة عمل شاورما الفراخ من الوصفات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة مثل غيرها من الوجبات السريعة التي يعشقها الأبناء أيضاً مثل البيتزا والكريب، ولكن الأطفال والشباب كثيراً ما يتهافتون على شرائها جاهزة من المحلات والمطاعم نظراً لطيب مذاقها، كما أن سعرها ليس مبالغ فيه ولكن بالطبع يمكن لكل أم تقديم هذه الوجبة لأفراد أسرتها بطريقة أكثر أماناً وجودة وأيضاً أوفر في التكلفة، والأهم من ذلك كله التأكد من مدى صحة ونظافة ما تقدمه لأبناءك خصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع خلال السنوات القليلة الماضية، وإليكم خطوات وطريقة التحضير كما يلي. طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وسريعة: طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وسريعة: المكونات والمقادير: فراخ مقطعة إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

بصل مقطع شرائح.

قطع طماطم مكعبات بدون بذر.

فلفل أخضر مكعبات.

بقدونس.

زيت نباتي.

التوابل:

ملح.

زعتر.

جنزبيل.

رشة سكر.

فلفل أسود.

جبهات بدرة.

رشة بابريكا.

½ ملعقة خل.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة تحضير شورما الدجاج في المنزل: طريقة تحضير شورما الدجاج في المنزل: نقوم بإضافة جميع التوابل إلى قطع الفراج ثم الخل ونقلبهم جيداً ونتركها لمدة على الأقل ساعتين ويفضل أن تزيد حتى تأخذ قطع الدجاج من طعم التوابل ونكهتها. ومن ثمة في طاسة على نار عالية بها زيت ساخن نقوم بإضافة الفراج ونفردها في الطاسة دون تحريكها لمدة دقيقة تقريباً أو حتى يبدأ لونها فى التغيير، وهذه الخطوة مهمة حتى لا تنزل الفراخ سائلها وتصبح جافة وناشفة. بعد أن تبدأ في أخذ لون نقوم بتحريكها قليلاً حتى تنضج ثم نبدأ بإضافة البصل والطماطم والفلفل ونحركهم لمدة خمس دقائق حتى يظل الخضار متماسك ومحتفظ بنكهته، نضيف البقدونس آخر شئ ونقلبه قليلاً ثم نرفعه من النار. آخر خطوة نقوم بوضع قطعة من ورق الفويل في منتصف الطاسة ونضع بها قطعة من الفحم ونطفيهاوبملعقة من الزيت أو السمن ونغطي الطاسة بسرعة لمدة عشر دقائق، حتى نحتجز دخان الفحم بالداخل ليعطي نكهة المشوي على الفحم. بعدها تكون الشاورما جاهزة لعمل أفضل وأطعم سندوتشات سواء بعيش الكريب أو الرقاق الطري، مع إضافة الثومية أو المايونيز والكاتشب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بنفس طعم الجاهز بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.