طريقة عمل عجينة الكريب البيتي بأفضل الطرق وأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة الكريب البيتي، الكريب من أشهر الأكلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب سهولة التحضير وتوفير المكونات الخاصة به في كل منزل، علاوة على تعدد أصنافه بين الحلو والحادق، وطعمه اللذيذ المحبب لدى الأطفال والكبار، فيمكن عمل الكريب بأصابع الدجاج، أو بالنوتيلا، أ بالمربى، أو باللحم المفروم، كل هذا يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة دون بذل مجهود، فهو يكثر شراءه من الخارج والإقبال عليه كبير من قبل الأطفال، تابعونا من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بالتفصيل طريقة عمل عجينة الكريب البيتي بكل سهولة وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل عجينة الكريب البيتي

عجينة الكريب يمكن تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة ، حيث يمكن تحضير الكريب أيضاً بالحشو المفضل لدينا، وتقديمه مع الكاتشب والبطاطس المحمرة والمايونيز، حيث يعد من المقبلات الشهية كثيرة الإقبال والطلب.

بيضة واحدة كاملة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من اللبن.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة من الملح.

يحضر الخلاط الكهربائي ثم نقوم بإضافة الحليب والملح والبيض، ثم نخفق المكونات جيداً حتى تتجانس بشكل تام، ثم يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى الحصول على عجينة متجانسة.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق، يتم إضافة القليل من الزيت ونشعل النار عليها.

نحضر مغرفة من الخليط المحضر سابقاً ونقوم بتوزيعها في المقلاة.

ننتظر حتى ينضج العجين، نقلب على الوجه الآخر حتى ينضج قليلاً.

يرفع الكريب في طبق مفرود يتم الحشو بالطعم المفضل لديك.

حشو الكريب

حشو الكريب يمكن حشو الكريب الحادق بمكونات عدة مثل، الدجاج والبطاطس والجبن المشكلة، وبعدها يتخذ شكل نصف الدائرة، أو يتم حشوة على شكل مثلث ويصبح جاهز للتقديم وهو ساخن.

مكونات عجينة الكريب الحادقطريقة تحضير الكريب

بيضة.

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق .

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها بواسطة الخلاط الكهربائي حتى نحصل على القوام المناسب.

نحضر مقلاة غير لاصقة ويوزع فيها الخليط بالمغرفة، حتى ينتهي المقدار بالكامل.

يمكن حشو الكريب الحلو بالفواكه والشوكولاتة والنوتيلا والمربى، وتقديمه بارداً بخلاف الكريب الحادق فأنه يقدم ساخناً.

مكونات عمل الكريب الحلوطريقة تحضير الكريب الحلو