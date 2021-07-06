غيري شعرك للون البني الجذاب بملعقة حنة في المنزل واحصلي على لون شعر رائع ولامع بدون ضرر

مع اقتراب عيد الأضحى وفي هذه الأوقات تبحث المرأة عن طرق من أجل الاهتمام ببشرتها وشعرها للحصول على إطلالة مميزة بين الجميع، ومن أشهر الطرق التي تبحث عنها السيدات في هذه الوقت هي طرق صبغ الشعر وخاصة السيدات التي لا تريد صبغ شعرها بالمواد الكيميائية التي تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة فتابعونا. طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة المكونات : كوب من الحنة.

2 ملعقة من قشر الباذنجان المجفف والمطحون.

عصير ليمونة.

القليل من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام : احضري وعاء وضعي به الحنة مع قشر الباذنجان والقليل من الماء ثم قومي بعجن المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

اتركي المكونات جانبا لمدة 3 ساعات ثم قومي بوضع عصير الليمون عليها مع التقليب جيدا.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية ثم قومي بوضع طبقة مناسبة من الفازلين على المنطقة المحيطة الشعر وهي الرقبة وخلف الأذن والجبهة.

ثم قومي بوضع مزيج الحنة على الشعر واحرصي على أن يتغلغل داخل الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف بعد ذلك يغطي الشعر بكيس بلاستيك.

واتركيه لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وبعد ذلك قومي بتجفيف شعرك باستخدام منشفة قديمة حتى لا

تتأثر بوجود بقايا الحنة التي توجد على الشعر.

والآن أصبح لون شعرك بني غامق وهذا اللون يكون جميل وجذاب على الكثير من السيدات. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات : كوب من الحنة.

2 ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة خل.

2 حبة ليمون.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الحنة ثم نضيف الخل مع الكركم ونضع الماء الدافئ ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

بعد الحصول على عجينة لينة سهلة الفرد اتركيها جانبا لمدة 3 ساعات حتى تختمر قبل وضعها على الشعر نضيف عصير الليمون ونقلب.

ثم نقوم بوضع الحنة على الشعر ونتركها لمدة 4 أو 5 ساعات ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة والآن سوف يصبح لون شعر بني فاتح. الوسوم

مع اقتراب عيد الأضحى وفي هذه الأوقات تبحث المرأة عن طرق من أجل الاهتمام ببشرتها وشعرها للحصول على إطلالة مميزة بين الجميع، ومن أشهر الطرق التي تبحث عنها السيدات في هذه الوقت هي طرق صبغ الشعر وخاصة السيدات التي لا تريد صبغ شعرها بالمواد الكيميائية التي تضر بصحة الشعر وتجعله تالف ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة فتابعونا. طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة طريقة صبغ الشعر باللون البني بالحنة المكونات : كوب من الحنة.

2 ملعقة من قشر الباذنجان المجفف والمطحون.

عصير ليمونة.

القليل من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام : احضري وعاء وضعي به الحنة مع قشر الباذنجان والقليل من الماء ثم قومي بعجن المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

اتركي المكونات جانبا لمدة 3 ساعات ثم قومي بوضع عصير الليمون عليها مع التقليب جيدا.

بعد ذلك قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية ثم قومي بوضع طبقة مناسبة من الفازلين على المنطقة المحيطة الشعر وهي الرقبة وخلف الأذن والجبهة.

ثم قومي بوضع مزيج الحنة على الشعر واحرصي على أن يتغلغل داخل الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف بعد ذلك يغطي الشعر بكيس بلاستيك.

واتركيه لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو وبعد ذلك قومي بتجفيف شعرك باستخدام منشفة قديمة حتى لا

تتأثر بوجود بقايا الحنة التي توجد على الشعر.

والآن أصبح لون شعرك بني غامق وهذا اللون يكون جميل وجذاب على الكثير من السيدات. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات : كوب من الحنة.

2 ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة خل.

2 حبة ليمون.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الحنة ثم نضيف الخل مع الكركم ونضع الماء الدافئ ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

بعد الحصول على عجينة لينة سهلة الفرد اتركيها جانبا لمدة 3 ساعات حتى تختمر قبل وضعها على الشعر نضيف عصير الليمون ونقلب.

ثم نقوم بوضع الحنة على الشعر ونتركها لمدة 4 أو 5 ساعات ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة والآن سوف يصبح لون شعر بني فاتح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري شعرك للون البني الجذاب بملعقة حنة في المنزل واحصلي على لون شعر رائع ولامع بدون ضرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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