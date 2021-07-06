حصري ولا مرة تخزين البامية من السنة إلى السنة والحفاظ على لونها والسر في المعلقة السحرية

حصري ولا مرة تخزين البامية من السنة إلى السنة والحفاظ على لونها، تخزين البامية من الأشياء التي يتم البحث عنها كثيرًا وهذا يرجع كونها من الخضروات الموسمية في فصل الصيف فقط وهي غنية بالكثير من الفيتامينات والألياف الصحية لذا يحب الجميع تناولها في جميع فصول السنة.

حصري ولا مرة تخزين البامية من السنة إلى السنة والحفاظ على لونها

الطريقة الأولى لتخزين البامية من السنة اللي السنة



يتم شراء البامية الخضراء الطازجة ويجب مراعاة أن تكون طرية.

نقوم بتقميع البامية من أعلى وغسلها جيدًا من الأتربة وفي وعاء على النار نضع به الماء ونتركه يغلي

ثم نضيف فيه البامية ونتركها تغلي ثم نصفيها من الماء المغلي.

بعد تصفيتها من الماء المغلي جيدًا نضعها في الكثير من الماء البارد جدًا كي تحتفظ باللون الأخضر الخاص بها.

بعد ذلك نضعها في الأكياس الخاصة ب التخزين ونغلقها جيدًا ويتم وضعها في الفريزر لحين الاستخدام.

قبل أي شيء يجب التأكد من شراء البامية الطرية الطازجة الخضراء.

بعد شراء البامية فورا نبدأ بتقميع البامية ووضعها في ماء مثلج حوالي ربع ساعة ثم إخراجها ولفها في أوراق ووضعها في الأكياس حيث الأوراق تعمل على المحافظة على لونها الأخضر.

يتم وضعها بعد ذلك في أكياس بلاستيكية للخزين مع إخراج الهواء منها ووضعها في الفريزر لحين إخراجها للطهي.

الطريقة الثانية لتخزين البامية لمدة عام كامل

هذا في حالة التخزين على المدى البعيد أما في حالة تخزينها لأيام قليلة فقط يتم اتباع الآتي:

يتم اختيار البامية خضراء اللون والقصيرة والطرية وتقميعها وغسلها بالماء البارد.

وضعها في فوطة وغلقها على البامية.

وضع الفوطة في أكياس ورقية ووضعها في الثلاجة بعد إخراج الهواء من الأكياس ويمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة حوالي ثلاثة أيام.

وهكذا نحون قد ذكرنا أكثر من طريقة بتخزين البامية والتي يمكن اتباعها في هذه الأيام حيث أن في هذا الوقت من كل عام يبدأ البعض في تخزينها نتيجة تواجدها بشكل كبير في السوق.

طريقة تخزين البامية لفترة قصيرة