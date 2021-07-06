طريقة عمل خبز البرجر الهش السريع في المنزل بطريقة أحسن من المخابز

يعتبر خبز البرجر الهش من أنواع المعجنات البسيطة التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة ويسر، حيث يتكون هذا الخبز من مجموعة من المكونات السهلة الغير مكلفة والتي يتم تواجدها باستمرار في كل منزل، منها الدقيق والزبدة والخميرة واللبن حيث أن لا غني لهم في البيت، ويستخدم هذا العيش في جميع أنواع الأكلات وليس البرجر فقط يمكن حشو الجبن بأنواعها فيه والكفتة والشاورما وغيرهم، وكثير من الأمهات تستخدمه في عمل ساندويتشات المدرسة لأبنائها وتستخدمه للرحلات والفسح، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة إعداد وتحضير خبز البرجر الهش ومكوناته الاقتصادية من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني.مكونات عمل خبز البرجر الهش
تعد مكونات عمل خبز البرجر الهش ضمن مكونات المعجنات التي لا تكلف حضراتكم كثيراً وهي كما يلي:
- ربع كوب من الزبدة الطرية.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
سوف نحدثكم اليوم على طريقة تحضير هذا الخبز في المنزل بطريقة مبسطة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء للعجن ونضع به الزبدة والسكر والخميرة ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.
- ثم نضف على هذا الخليط كمية اللبن البودرة المحددة ونقلب أيضاً.
- بعد ذلك نضرب معهم البيضة جيداً حتى تتجانس المكونات.
- ننخل الدقيق برفق ونقلب به ملعقة الملح الصغيرة ونضيه على الخليط بالتدريج مع إضافة كوب الماء.
- نعجن في هذه المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نترك العجين حتى يخمر لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بتشكيله على شكل كرات متساوية الحجم.
- نضع هذه الكرات في صينية مدهونة وندهن وجهها بخليط من البيض والحليب ونرش عليها قليل من السمسم.
- نترك الخبز على الصواني يرتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه حتى يتم نضجه تماماً.
- نترك العيش حتى يبرد وبعد ذلك نحشي فيه البرجر وما نريده ونقدمه بألف هنا وشفا.
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يعتبر خبز البرجر الهش من أنواع المعجنات البسيطة التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة ويسر، حيث يتكون هذا الخبز من مجموعة من المكونات السهلة الغير مكلفة والتي يتم تواجدها باستمرار في كل منزل، منها الدقيق والزبدة والخميرة واللبن حيث أن لا غني لهم في البيت، ويستخدم هذا العيش في جميع أنواع الأكلات وليس البرجر فقط يمكن حشو الجبن بأنواعها فيه والكفتة والشاورما وغيرهم، وكثير من الأمهات تستخدمه في عمل ساندويتشات المدرسة لأبنائها وتستخدمه للرحلات والفسح، لذلك نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة إعداد وتحضير خبز البرجر الهش ومكوناته الاقتصادية من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني.مكونات عمل خبز البرجر الهش
تعد مكونات عمل خبز البرجر الهش ضمن مكونات المعجنات التي لا تكلف حضراتكم كثيراً وهي كما يلي:
- ربع كوب من الزبدة الطرية.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
سوف نحدثكم اليوم على طريقة تحضير هذا الخبز في المنزل بطريقة مبسطة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء للعجن ونضع به الزبدة والسكر والخميرة ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.
- ثم نضف على هذا الخليط كمية اللبن البودرة المحددة ونقلب أيضاً.
- بعد ذلك نضرب معهم البيضة جيداً حتى تتجانس المكونات.
- ننخل الدقيق برفق ونقلب به ملعقة الملح الصغيرة ونضيه على الخليط بالتدريج مع إضافة كوب الماء.
- نعجن في هذه المكونات حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نترك العجين حتى يخمر لمدة ساعة وبعد ذلك نقوم بتشكيله على شكل كرات متساوية الحجم.
- نضع هذه الكرات في صينية مدهونة وندهن وجهها بخليط من البيض والحليب ونرش عليها قليل من السمسم.
- نترك الخبز على الصواني يرتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه حتى يتم نضجه تماماً.
- نترك العيش حتى يبرد وبعد ذلك نحشي فيه البرجر وما نريده ونقدمه بألف هنا وشفا.
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