فوائد زيت اللحية والطريقة الصحيحة لاستخدامه

طريقة استخدام زيت اللحية، العناية باللحية أمر ضروري ,وخاصة إذا كانت طويلة ،حتى لا يحدث جفاف في الجلد أو حكة ولمنع ظهور أي بثور بالبشرة أسفلها، ومن أهم مستحضرات العناية باللحية زيت اللحية، وهناك الكثير من أنواع زيوت اللحية التي تباع في الأسواق، والتي يمكنك الاختيار من بينها ما يناسبك، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام الزيت على لحيتك، تابعنا في السطور التالية.

أفضل الزيوت الطبيعية للحية

إن الزيت يمكن أن يصنع المعجزات للحيتك خاصة إذا كنت من أصحاب الشعر الكثيف، لذلك فإنك بمجرد أن تجرب استخدامه لن تتوقف عن ذلك مرة أخرى.

فزيت اللحية هو مجرد زيت ركب خصيصًا ، ليتم وضعه على شعر الوجه للحفاظ على نعومته ورطوبته وصحته، فهو يعمل مثل البلسم لشعر الرأس.

وكما ذكرنا هناك أنواع تجارية كثير من زيوت اللحية، ولكن يمكنك أيضا استخدام بعض الزيوت الطبيعية لترطيب بشرتك، وأهم هذه الزيوت:

زيت جوز الهند.

زيت الجوجوبا.

زيت الأوريجانو.

زيت دوار الشمس.

زيت الزيتون.

كما يمكنك صنع زيت اللحية الخاص بك في المنزل، من خلال المزج بين زيوت الأرجان والجوجوبا وبذور العنب وتوت العرعر وإكليل الجبل والمريمية.

حيث تمتلك تلك المجموعة من الزيوت فوائد هامة منها أنها مهدئة ومغذية لمنطقة الوجه والرأس أيضًا، ويمكن استخدام هذا المزيج لتغذية البشرة وترويض الشعر وتلطيفه في نفس الوقت، لكن يجب أن تقوم باختبارها على راحة يدك أولًا.

فوائد استخدام زيت اللحية

هناك عدة فوائد لاستخدام الزيت على لحيتك، منها:

يعطي مظهر جذاب ورائحة طيبة للحية

ينمو بزوايا وأطوال مختلفة، ويختار بعض الرجال تصميم لحاهم على شكل وجههم ، بينما يسمح البعض الآخر لها بالنمو كما يحلو لها، لا يوجد صواب أو خطأ ، ومع ذلك ، فإن استخدام زيت اللحية سوف ينعم الشعر ويجعله أكثر ليونة ويمكن التحكم فيه ويجعل مظهره رائع، بجانب الرائحة الطيبة للزيت، كما أنه يمنع ظهور القشرة.

يساعد في علاج التهاب المسام

إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص ، فبسبب زيت اللحية الذي يرطب الجلد تحتها ، يمكن أن يساعد في منع الاحمرار والتهيج الذي يأتي مع استخدام المواد الكيميائية القاسية مثل الصابون أو الشامبو أو التغيرات البيئية اليومية، وهو لا يتداخل مع إفراز الدهون ولا يسد المسام ، لذلك يمكن أن يساعد في تنظيف وتغذية البشرة المعرضة لظهور البثور.

يرطب البشرة ويجعل اللحية سهلة التصفيف

يغذي زيت اللحية الشعر ليجعله أكثر نعومة ويسهل التحكم فيه ولا يقتصر الأمر على ترطيب الشعر بل للبشرة الموجودة تحته أيضًا، فعندما تنمو لحيتك ، يمتص الشعر أي رطوبة من بشرتك ، ونتيجة لذلك ، تبدأ بشرتك في الجفاف وبدون أي تجديد للرطوبة ، يصبح الجلد جافًا ومتشققًا.

يغذي اللحية ويجعلها كثيفة

لن يؤدي زيت اللحية إلى تعزيز نمو الشعر فجأة ولن تستيقظ بلحية كثيفة ممتلئة بين عشية وضحاها، ومع ذلك ، نظرًا لأن زيت اللحية يغذي الشعر ، فإنه يمنع الأطراف المتقصفة ويساعد بصيلات الشعر على أن تصبح أقوى، إذا وجدت أن لحيتك غير مكتملة إلى حد ما ، فإن زيت اللحية يعزز صحة الجلد ويمكن أن يساعد بصيلات الشعر على الازدهار ويمنع نمو الشعر تحت الجلد.

طريقة استخدام زيت اللحية

أولًا: قبل استخدام أي زيت على لحيتك لأول مرة، يجب أن تضع قطرات منه على يدك للتأكد من أنك لا تعاني من أي حساسية ضده.

ثانيًا : تعتمد الكمية المناسبة من الزيت على طبيعة بشرتك، ومدى جفاف لحيتك، فابدأ باستخدام 3 إلى 4 قطرات من الزيت، ويمكنك الزيادة حتى 10 قطرات أو ربما أكثر قليلًا إذا تطلب الأمر.

والطريقة الصحيحة لاستخدام الزيت هي كالتالي: