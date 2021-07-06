طريقة تحضير البقلاوة الباردة ، من الوصفات السهلة السريعة ، وتعتبر وصفتنا هذه من اشهي وصفات الحلويات التركية ، يمكنك تطبيقها بسهولة في مطبخك ، وتقديمها علي سفرتك ، والبقلاوة الباردة يعشها الكبير قبل الصغير حيث أنها خفيفة ولذيذه ، وتتميز بحشواتها المتنوعة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي حشوة البقلاوة وكذلك طريقة تزينها بسهولة وطريقة التحضير بالخطوات البسيطة ومن مكونات وصفتنا السكر ، والماء ، والحليب ، والزبدة والفستق وغيرها من المكونات التي سنعرضها بالفصيل من خلال السطور التالية. مقادير طريقة تحضير البقلاوة الباردة مقادير طريقة تحضير البقلاوة الباردة نتعرف علي مقادير شربات وكذلك مكونات التزيين من خلال السطور الآتية : مقادير الشربات :

عدد اثنين كوب من السكر ألأبيض.

مقدار كوب واحد من الماء.

عدد اثنين كوب من الحليب الطازج. مقادير تزيين البقلاوة :

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

عدد عبوة واحدة من عجينة البقلاوة المغلفة.

مقدار 150 جرام من الزبدة.

عدد حبات من الفستق المطحون أو جوز الهند المفروم خشن حسب الحاجة للحشوة.

مقدار ربع كوب من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضير وصفتنا بالخطوات السهلة السريعة وهي كالاتي : أولا نحضر الشربات لتشريب البقلاوة وذلك بوضع السكر ، والماء في وعاء ونحركه وعند الغليان نقوم بتركه 5 دقائق علي النار ثم نتركه جانبا.

نذوب الزبدة في وعاء اخر علي نار هادئة ثم نطفئ النار ، ونضيف الزيت للزبدة ونقلبه جيدا.

نوزع رشه من الزيت والزبدة المحضرة مسبقا في صينية ونبدأ برص طبقات البقلاوة ونمسح بالزبدة بين كل طبقة وأخري.

نقوم بوضع الحشوة ثم نعيد وضع طبقات العجينة مع دهن الزبدة بين كل طبقة ثم نضع الطبقة الأخيرة وندهنها جيدا.

نقطع البقلاوة ثم نضعها بالفرن علي درجة حرارة 170 درجة حتي تكتسب لونا ذهبيا من الأسفل والأعلى وتستمر حوالي من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع حسب نوع الفرن.

نضيف الحليب ونحركه جيدا بعد أن يبرد الشربات.

نخرج البقلاوة ونتركها حوالي عشر دقائق ، ثم نصب فوقها الشربات المجهز مسبقا ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نقوم بخلط بودرة الحليب والكاكاو ونوزعها فوق البقلاوة ثم نضعها في الثلاجة تبرد تماما. بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد اعددنا اشهي بقلاوة وتزين بالفستق وتقدم باردة. الوسوم

طريقة تحضير البقلاوة الباردة ، من الوصفات السهلة السريعة ، وتعتبر وصفتنا هذه من اشهي وصفات الحلويات التركية ، يمكنك تطبيقها بسهولة في مطبخك ، وتقديمها علي سفرتك ، والبقلاوة الباردة يعشها الكبير قبل الصغير حيث أنها خفيفة ولذيذه ، وتتميز بحشواتها المتنوعة ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي حشوة البقلاوة وكذلك طريقة تزينها بسهولة وطريقة التحضير بالخطوات البسيطة ومن مكونات وصفتنا السكر ، والماء ، والحليب ، والزبدة والفستق وغيرها من المكونات التي سنعرضها بالفصيل من خلال السطور التالية. مقادير طريقة تحضير البقلاوة الباردة مقادير طريقة تحضير البقلاوة الباردة نتعرف علي مقادير شربات وكذلك مكونات التزيين من خلال السطور الآتية : مقادير الشربات :

عدد اثنين كوب من السكر ألأبيض.

مقدار كوب واحد من الماء.

عدد اثنين كوب من الحليب الطازج. مقادير تزيين البقلاوة :

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

عدد عبوة واحدة من عجينة البقلاوة المغلفة.

مقدار 150 جرام من الزبدة.

عدد حبات من الفستق المطحون أو جوز الهند المفروم خشن حسب الحاجة للحشوة.

مقدار ربع كوب من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضير وصفتنا بالخطوات السهلة السريعة وهي كالاتي : أولا نحضر الشربات لتشريب البقلاوة وذلك بوضع السكر ، والماء في وعاء ونحركه وعند الغليان نقوم بتركه 5 دقائق علي النار ثم نتركه جانبا.

نذوب الزبدة في وعاء اخر علي نار هادئة ثم نطفئ النار ، ونضيف الزيت للزبدة ونقلبه جيدا.

نوزع رشه من الزيت والزبدة المحضرة مسبقا في صينية ونبدأ برص طبقات البقلاوة ونمسح بالزبدة بين كل طبقة وأخري.

نقوم بوضع الحشوة ثم نعيد وضع طبقات العجينة مع دهن الزبدة بين كل طبقة ثم نضع الطبقة الأخيرة وندهنها جيدا.

نقطع البقلاوة ثم نضعها بالفرن علي درجة حرارة 170 درجة حتي تكتسب لونا ذهبيا من الأسفل والأعلى وتستمر حوالي من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع حسب نوع الفرن.

نضيف الحليب ونحركه جيدا بعد أن يبرد الشربات.

نخرج البقلاوة ونتركها حوالي عشر دقائق ، ثم نصب فوقها الشربات المجهز مسبقا ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نقوم بخلط بودرة الحليب والكاكاو ونوزعها فوق البقلاوة ثم نضعها في الثلاجة تبرد تماما. بهذه الخطوات السهلة البسيطة نكون قد اعددنا اشهي بقلاوة وتزين بالفستق وتقدم باردة.

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