طريقة عمل الماسكرا في البيت بدون زيوت ونصائح لتكثيف الرموش وإطالتها

تبحث النساء عن طريقة عمل الماسكرا في البيت، بدون استخدام مواد كيميائية ضارة تؤذى العين وتسبب لها الإلتهابات والإحمرار، حيث تحتوي معظم الأنواع الصناعية على الماء، الذي يسبب نمو البكتيريا مما يؤدي إلى تهيج العيون والجفون، كما أن كثرة استخدام الماسكرا يسبب جفاف الرموش وتقصفها لذلك يجب إزالتها قبل النوم، ويجب علينا قبل استخدام أى نوع من المستحضرات إجراء اختبار الحساسية، حيث يتم فيه وضع كمية صغيرة من المنتج على الجلد والإنتظار لمدة ساعة، وفى حالة حدوث إحمرار أو تورم نوقف استعماله فورا،وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الماسكرا في البيت بدون زيوت وبمكونات طبيعية.

مكونات عمل الماسكرا في البيت

تتميز المكونات بتوفرها في المنزل كما أنها غير مكلفة،وسوف نقدمها لكم وهى كالتالي:-

نصف ملعقة كبيرة كحل مطحون.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة العمل

تتميز طريقة عمل الماسكرا في البيت بأنها سهلة وبسيطة، وتتم بالخطوات التالية:-

نخلط 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار مع نصف ملعقة كبيرة من الكحل المطحون.

بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

إذا كان القوام متماسك يمكن إضافة جل الصبار، حتى الحصول على القوام المعروف للماسكرا.

عن طريق الحقنة نضع الخليط في علبة فارغة بعد غسلها وتجفيفها جيداً.

تمتد الصلاحية لأسبوع بشرط غلق العبوة جيداً.

ماسكرا طبيعية بدون جل صبار

نخلط ملعقة صغيرة من لون الطعام الأسود مع نصف ملعقة صغيرة من النشا، ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من أقراص الفحم بعد طحنها جيداً،ونقلب المكونات حتى يتجانس الخليط ويعبأ في عبوة جافة ونظيفة.

يجب الحرص على تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الرموش.

يجب تناول الخضروات مثل السبانخ والقرنبيط واللفت والكرنب، والأطعمة التي تحتوي على البروتينات والألياف.

يساعد تناول المكسرات والبقوليات على نمو الرموش وتكثيفها.

استخدام زبدة الشيا أو زيت الزيتون لتدليك الرموش يؤدي إلى تطويلها.

يجب الإهتمام بنظافة العين وإزالة المكياج قبل النوم.

نصائح لتكثيف الرموش وإطالتهاوصفة طبيعية لتفتيح منطقة العين والوجه كله

تعتبر هذه الوصفة مناسبة لتفتيح منطقة حول العين ويمكن وضعها فوق وتحت العين، فهى لاتسبب أى ضررويمكن تحضيرها بخلط ملعقة من كلا من النشا والزبادي واللبن السائل واللبن البودرة، حتى نحصل على مزيج متجانس يتم وضعه على منطقة العين والوجه كله لمدة ربع ساعة، ثم نغسل بالماء الفاتر.