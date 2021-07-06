الحل النهائي السحري للتخلص من التجاعيد في شهر واحد فقط

تنفق الفتيات الكثير من الأموال الطائلة على عمليات التجميل، للتخلص من تجاعيد الوجه، فهي لاتترك كبير ولاصغير إلا وتصيبه، لأنها ليست مرتبطة بالعمر فقط كما كان يشاع، بل أثبت طب الجلدية الحديث أن التجاعيد ترتبط بعوامل أخرى منها الأمراض الجلدية والعضوية والنفسية، فقبل أن يتم العمل على إيجاد حل لها لابد في بادئ الأمر، أن يتم معرفة أسبابها، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم الحل النهائي السحري للتخلص من التجاعيد.

التخلص من التجاعيد نهائياً

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي لظهور التجاعيد، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:-

أسباب عضوية

وهي مثل تقدم العمر أو الإصابة بالأنيميا أو التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة.

أسباب نفسية

أحياناً يؤدي التعرض للضغوط النفسية والإكتئاب، للإصابة بالتجاعيد.

طريقة التخلص من التجاعيد

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتقليل من ظهور التجاعيد، والعمل على تأخر الإصابة بها وهذه الطرق هي:-

اتباع روتين صحي للبشرة ويتمثل هذا الروتين في عدة خطوات:-

أولاً:- استخدام غسول طبي مناسب لنوع البشرة، يتم تحديده عن طريق الطبيب.

ثانياً:- استخدام واقي شمس يتم وضعه على الوجه قبل الخروج بنصف ساعة.

ثالثاً:- ترطيب الوجه بالنوع المناسب له، حتى وإن كانت البشرة دهنية فإنها تحتاج إلى ترطيب

رابعاً:- شرب الماء بكميات كافية حتى يمنح للبشرة نضارة.

خامساً:- الحرص على الإبتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

سادساً:- تناول الخضروات والفاكهة لأنها أيضاً تنعش البشرة وتعطيها النضارة.

نصائح يجب اتباعها

ننوه أنه لابد من استشارة الطبيب، قبل أن يتم اتباع أي طرق أو وصفات وذلك لأنه يمكن أن تعطي نتائج عكسية.