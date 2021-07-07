لجسم رشيق ومثالي مثل عارضات الأزياء تخلصي من السمنة وإنقاص الوزن في سبعة أيام

تحلم كل فتاة الوصول إلى جسم مثالي ومتناسق مثل عارضات الأزياء، حيث أن الجسم الرفيع والرشيق سر جمال كل فتاة، حيث أن ذلك الجسم يمنح للفتاة أنوثتها، أما السمنة تجعل الفتاة الصغيرة في السن تبدو كأنها كبيرة، كما أن مرض السمنة يحرم الكثير من الفتيات من أرتداء الملابس التي لم تأتي على أجسامهم وتجعلهم يرتدون الملابس كبيرة الحجم التي لا تناسب سنهم، وكذلك هو مرض خطير جدا وله العديد من المشاكل التي تصيب كل من يعاني السمنة، حيث تنتج الدوالي أي أنسداد الشرايين والأوردة نتيجة الوزن الزائد وعدم مقدرة الأرجل على حمل الوزن الزائد، وكذلك تؤدي الإصابة بانسداد الشرايين في القلب نتيجة لتراكم الدهون ويؤدي إلى الإصابة بالجلطات وعادة ما تؤدي إلى الوفاة، لذلك يجب التخلص من الدهون الزائدة من الجسم، والتقليل في الوجبات الغذائية، والتمتع بجسم رشيق ورياضي، حيث يلجأن الكثير من الفتيات للذهاب إلى صالات التمارين الرياضية لخسارة الوزن، حيث أنها بالفعل تعمل على خسارة الوزن ولكن من عيوبها أن الجسم يصبح في الزيادة عند عدم المداومة في الذهاب، ولكن عند إتباعك عزيزتي النظام الغذائي الذي نقوم بعرضه إليك سوف تخسري خمسة كيلو في أسبوع واحد فقط وبدون حرمان وتعب ومشقة، عليكي بشرب بعض المشروبات السحرية التي تعمل على إنقاص الوزن بطريقة جبارة وفعالة، مثل مشروب الكركم، وخلطة الزنجبيل مع القرفة والليمون، ومشروب القرفة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ثمرة واحدة من الليمون.

كوب صغير من الماء.

نحضر كأس صغير ونضع فيه الزنجبيل والقرفة أولا.

ثم نأتي بإناء ونضع فيه كوب صغير من الماء، ونضعه على النار حتى يغلي الماء.

عند تمام غليان الماء نضعها على كأس الزنجبيل والقرفة، ونضيف إليهم ثمرة الليمون.

نقلب المكونات جيدا مع بعضهم، ونتركه قليلا لمدة خمسة دقائق حتى تصبح دافئة، ثم قومي بشرب هذا المشروب بعد كل وجبة.

يتم شرب هذه الخلطة ثلاث مرات يوميا لمدة سبعة أيام، وبذلك تحصلين على جسم رشيق ومثالي وجذاب، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في نقص الوزن.

إنقاص الوزن من خلال خلطة الزنجبيل والقرفة والليمون المكوناتطريقة التحضير